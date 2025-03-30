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    «Вильярреал» победил «Хетафе»

    «Хетафе» — «Вильярреал»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 29-го тура испанской Примеры «Вильярреал» на выезде переиграл «Хетафе» со счетом 2:1.

    «Вильярреал»
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    «Вильярреал»

    На голы Айозе Переса и Тьерно Барри хозяева ответили точным ударом Карлеса Переса.

    Футбол. Испания. Примера
    Хетафе — Вильярреал 1:2
    Голы: 0:1 Айосе Перес (15'), 1:1 Карлес Перес (29'), 1:2 Тьерно Барри (33') Хетафе: Давид Сория, Хуан Иглесиас (Хуан Бернат, 46'), Домингуш Дуарте, Омар Альдерете (Аллан Ньом, 80'), Диего Рико, Даконам Ортега Дьене, Мауро Арамбарри, Луис Милья, Карлес Перес (Петер Гонсалес, 67'), Хуанми (Альваро Родригес, 67'), Coba Gomes Da Costa (Борха Майораль, 46') Вильярреал: Луис Жуниор, Серхи Кардона, Хуан Фойт, Вилли Камбвала (Логан Кошта, 46'), Алекс Баэна (Альфонсо Педраса, 72'), Сантьяго Комесанья, Даниэль Парехо, Тажон Бушанан (Ереми Пино, 67'), Айосе Перес, Тьерно Барри (Херар Морено, 76'), Pau Navarro (Кико Фемения, 67') Предупреждения: Диего Рико (10'), Вилли Камбвала (31'), Сантьяго Комесанья (80'), Луис Жуниор (82')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    У «Вильярреала» стало 47 очков и пятое место в турнирной таблице. В активе «Хетафе» 36 баллов и 12-я строчка.

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