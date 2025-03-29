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    «КАМАЗ» и «СКА-Хабаровск» победили в Первой лиге, «Шинник» и «Нефтехимик» сыграли вничью

    «Шинник» — «Нефтехимик»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Завершились сразу три матча 26-го тура Первой российской лиги.

    «СКА-Хабаровск»
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    «СКА-Хабаровск»

    В Набережных Челнах местный «КАМАЗ» переиграл «Уфу» со счетом 1:0. На 6-й минуте автором единственного забитого мяча в этой игре стал Даниил Моторин.

    Футбол. Россия. Первая лига
    КамАЗ — Уфа 1:0
    Гол: 1:0 Motorin D. N. (6') КамАЗ: Арсен Адамов, Артём Суханов, Дмитрий Тананеев, Артём Гюрджан, Валерий Почивалин, Мухаммад Султонов, Борис Фартуна, Юрий Кириллов (Руслан Аюкин, 72'), Руслан Апеков, Давид Караев, Motorin D. N. Уфа: Олег Баклов, Денис Кутин, Александр Теняев, Александр Перченок, Артём Гуренко, Дмитрий Стоцкий, Валерий Бочеров, Никита Мацхарашвили, Мигран Агеян, Камиль Муллин, Troyanov K. (Илья Черняк, 69')

    У КАМАЗа стало 31 очко и десятое место. В активе «Уфы» осталось 22 балла и 16-я строчка.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    В параллельной игре «Тюмень» на своем поле проиграла «СКА-Хабаровску» со счетом 0:1. Судьбу поединка решил единственный забитый мяч, автором которого стал Артем Симонян на 81-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Тюмень — СКА-Хабаровск 0:0
    Тюмень: Александр Сергеевич Безчаснюк, Александр Коротков, Никита Печенкин, Давид Шавлохов, Станислав Поройков (Александр Бем, 73'), Андрей Марьянов (Денис Ткачук, 67'), Иван Пяткин, Александр Коротаев, Владислав Шитов (Максим Петров, 73'), Dovgal A., Gulko I. (Данил Карпов, 67') СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Николай Покидышев, Юрий Журавлёв, Егор Носков, Роман Емельянов, Никита Першин, Рамазан Гаджимурадов (Iosipoi M., 73'), Артем Симонян, Камран Алиев (Александр Гаглоев, 63'), Георгий Гонгадзе (Альбек Гонгапшев, 73'), Gurban G.

    После этой игру «СКА-Хабаровска» стало 41 очко и шестое место. В активе «Тюмени» 19 баллов и последняя строчка.

    Календарь и таблица ФНЛ

    И, наконец, «Шинник» и «Нефтехимик» сыграли вничью 1:1. На гол Захара Федорова гости ответили точным ударом Саида Алиева.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Шинник — Нефтехимик 0:0
    Гол: : (56') Шинник: Михаил Опарин, Артемий Косогоров, Артур Черный, Бен Загре, Артём Голубев, Денис Самойлов, Василий Алейников, Данила Сухомлинов, Руслан Куль, Захар Федоров, Kotin N. (Андрюс Рукас, 63') Нефтехимик: Никита Янович, Кирилл Маляров, Александр Кахидзе, Максим Ширяев, Богдан Зорин, Марат Ситдиков, Алексей Никитин, Роман Денисов, Данила Емельянов, Константин Шильцов, Кирилл Морозов Предупреждение: Данила Сухомлинов (70')

    «Шинник» (29) — четырнадцатый, «Нефтехимик» (30) — двенадцатый.

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