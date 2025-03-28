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    Кечинов: Как мы видим, стабильной игры нет ни у «Зенита», ни у «Краснодара»

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    Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
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    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»

    «Можно ожидать все, что угодно, потому что, как мы видим, стабильной игры нет ни у "Зенита", ни у "Краснодара". Они могут победить, а могут и проиграть с любым соперником.

    Про "Спартак" я бы так не сказал, но поражение от "Рубина" заставляет с осторожностью говорить о предстоящем матче, потому что если не будет должной концентрации, футболисты будут совершать такие ошибки, как с "Рубином", когда был привоз от Денисова, сплоховал Максименко в моменте со вторым пропущенным мячом. Грозненцы могут тоже наказать за ошибки. Нужно выходить на поле не с боязнью, а с чувством собственного достоинства, как команда, которая борется за золотые медали, и играть уверенно. Тогда результат будет положительным.

    Как оцениваю оставшиеся матчи "быков" и их перспективы? Там остальные соперники тоже не подарок. Сейчас с каждой командой, тем более на выезде, нужно играть. Как мы видим, результаты могут быть абсолютно разные. У южан сейчас нет той игры и запаса прочности, чтобы спокойно говорить, что ни победят сто процентов. Даже взять последний матч с "Ростовом" на выезде. Он играл гораздо лучше "Краснодара" и его поражение абсолютно не по игре. Как минимум должна была быть ничья», — цитирует Кечинова Евро-Футбол.Ру.

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    • После 21-го тура «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 46-ю очками в активе. На 2-й позиции располагается «Зенит» с 43 баллами, а 3-ку лидеров замыкает «Спартак» (43).

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