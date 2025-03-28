«Барселона» — «Осасуна»: счет матча 3:0, обзор голов

В перенесенном матче 27-го тура испанской Примерыне оставила шансов, разгромив ее со счетом 3:0.

На 11-й минуте с передачи Алехандро Бальде счет открыл Ферран Торрес.

Второй мяч на 21-й минуте с пенальти забил Дани Ольмо.

Точку в матче на 77-й минуте поставил Роберт Левандовский, ему ассистировал Фермин Лопес.

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