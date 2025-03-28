«Барселона» — «Осасуна»: счет матча 3:0, обзор голов

Ферран Торрес Фото: globallookpress.com
На 11-й минуте с передачи Алехандро Бальде счет открыл Ферран Торрес.
Второй мяч на 21-й минуте с пенальти забил Дани Ольмо.
Точку в матче на 77-й минуте поставил Роберт Левандовский, ему ассистировал Фермин Лопес.
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Барселона — Осасуна 3:0
Голы: 1:0 Ферран Торрес (11'), 2:0 Даниэль Ольмо (пенальти) (21'), 3:0 Роберт Левандовски (77') Барселона: Войцех Щенсны, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Иньиго Мартинес, Алекс Бальде (Жерар Мартин, 84'), Френки де Йонг (Пабло Торре, 46'), Гави, Даниэль Ольмо (Фермин Лопес, 28'), Педри (Пау Виктор, 84'), Ламин Ямал, Ферран Торрес (Роберт Левандовски, 68') Осасуна: Серхио Эррера, Хуан Крус, Хорхе Эррандо, Алехандро Катена, Хесус Аресо (Рубен Пенья, 85'), Аймар Орос (Мойсес Гомес, 61'), Рауль Гарсия (Анте Будимир, 61'), Икер Муньос (Рубен Гарсия, 34'), Пабло Ибаньес, Хон Монкайола, Хосе Арнаис (Флавиен Бойомо, 46') Предупреждения: Серхио Эррера (18'), Алехандро Катена (38'), Эрик Гарсия (40'), Хуан Крус (51')