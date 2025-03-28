ОконченБарселона — Осасуна 3:0Онлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин Ямаль«Барселона» — «Осасуна» 3:0. Онлайн
    Все новости спорта

    «Барселона» разгромила «Осасуну» в отложенном матче Примеры

    «Барселона» — «Осасуна»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Осасуна
    В перенесенном матче 27-го тура испанской Примеры «Барселона» не оставила шансов «Осасуне», разгромив ее со счетом 3:0.

    Ферран Торрес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ферран Торрес

    На 11-й минуте с передачи Алехандро Бальде счет открыл Ферран Торрес.

    Второй мяч на 21-й минуте с пенальти забил Дани Ольмо.

    Точку в матче на 77-й минуте поставил Роберт Левандовский, ему ассистировал Фермин Лопес.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Осасуна 3:0
    Голы: 1:0 Ферран Торрес (11'), 2:0 Даниэль Ольмо (пенальти) (21'), 3:0 Роберт Левандовски (77') Барселона: Войцех Щенсны, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Иньиго Мартинес, Алекс Бальде (Жерар Мартин, 84'), Френки де Йонг (Пабло Торре, 46'), Гави, Даниэль Ольмо (Фермин Лопес, 28'), Педри (Пау Виктор, 84'), Ламин Ямал, Ферран Торрес (Роберт Левандовски, 68') Осасуна: Серхио Эррера, Хуан Крус, Хорхе Эррандо, Алехандро Катена, Хесус Аресо (Рубен Пенья, 85'), Аймар Орос (Мойсес Гомес, 61'), Рауль Гарсия (Анте Будимир, 61'), Икер Муньос (Рубен Гарсия, 34'), Пабло Ибаньес, Хон Монкайола, Хосе Арнаис (Флавиен Бойомо, 46') Предупреждения: Серхио Эррера (18'), Алехандро Катена (38'), Эрик Гарсия (40'), Хуан Крус (51')

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» удвоит успех перед домашним этапом
  • «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Сможет ли ЦСКА увезти хотя-бы одну победу из Минска?
  • «Динамо» Минск — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Сможет ли «Локомотив» переиграть «Крылья Советов»?
  • «Крылья Советов» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.66
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Байер — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Страсбург — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры