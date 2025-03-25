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    Нигерия сыграла вничью с Зимбабве в африканской квалификации ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Нигерии Сборная ЮАР Сборная Анголы Сборная Кабо-Верде
    Завершились три матча 6-го тура африканской квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Виктор Осимхен — нападающий сборной Нигерии
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    Виктор Осимхен — нападающий сборной Нигерии

    В одной из встреч Нигерия сыграла вничью с Зимбабве (1:1).

    Единственный гол у хозяев забил нападающий Виктор Осимхен на 74-й минуте. Зимбабве ответил голом Таванда Чирева на 90-й минуте.

    После этого матча Нигерия занимает 4-е место в группе С с 7-ю очками в активе. Зимбабве — на последней 6-й позиции (4).

    В параллельном матче Кабо-Верде обыграл Анголу со счетом 2:1.

    У Кабо-Верде дублем отметился Дейлон Роша Ливраменто, забив свои голы на 45+2-й и 63-й минутах встречи.

    У Анголы единственный гол забил Мабулулу на 50-й минуте.

    Кабо-Верде после этого матча занимает 1-е место в группе D с 13-ю очками в активе. Ангола — на 4-й позиции (7).

    ЮАР обыграла Бенин со счетом 2:0.

    У гостей голы забили Лайл Фостер на 53-й минуте и Джейден Адамс на 84-й минуте.

    ЮАР располагается на 1-й позиции группы С с 13-ю баллами, а Бенин — на 3-й строчке с 8-ю очками.

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