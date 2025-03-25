Нигерия сыграла вничью с Зимбабве в африканской квалификации ЧМ-2026

Завершились три матча 6-го тура африканской квалификации чемпионата мира 2026-го года.

В одной из встреч Нигерия сыграла вничью с Зимбабве (1:1).

Единственный гол у хозяев забил нападающий Виктор Осимхен на 74-й минуте. Зимбабве ответил голом Таванда Чирева на 90-й минуте.

После этого матча Нигерия занимает 4-е место в группе С с 7-ю очками в активе. Зимбабве — на последней 6-й позиции (4).

В параллельном матче Кабо-Верде обыграл Анголу со счетом 2:1.

У Кабо-Верде дублем отметился Дейлон Роша Ливраменто, забив свои голы на 45+2-й и 63-й минутах встречи.

У Анголы единственный гол забил Мабулулу на 50-й минуте.

Кабо-Верде после этого матча занимает 1-е место в группе D с 13-ю очками в активе. Ангола — на 4-й позиции (7).

ЮАР обыграла Бенин со счетом 2:0.

У гостей голы забили Лайл Фостер на 53-й минуте и Джейден Адамс на 84-й минуте.

ЮАР располагается на 1-й позиции группы С с 13-ю баллами, а Бенин — на 3-й строчке с 8-ю очками.