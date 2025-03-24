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    Германия пробилась в полуфинал Лиги наций

    Германия — Италия: счет матча 3:3, обзор голов

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    Германия сыграла вничью с Италией (3:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги наций.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе немецкой сборной голы записали на свой счет Йозуа Киммих на 30-й минуте с пенальти, Джамал Мусиала на 36-й минуте и Тим Кляйндинст на 45-й минуте.

    У Италии дублем отметился Мойзе Кин, отличившись на 49-й и 69-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Джакомо Распадори на 90+5-й минуте с пенальти.

    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. 1/4 финала
    Германия — Италия 3:3
    Голы: 1:0 Йозуа Киммих (пенальти) (30'), 2:0 Джамал Мусиала (36'), 3:0 Тим Кляйндинст (45'), 3:1 Мойзе Кин (49'), 3:2 Мойзе Кин (69'), 3:3 Джакомо Распадори (пенальти) (90 + 5') Предупреждения: Федерико Гатти (21'), Ангело Штиллер (22'), Алессандро Буонджорно (29'), Карим Адейеми (68'), Тим Кляйндинст (79'), Алессандро Бастони (79')

    По сумме 2-х встреч (2:1 и 3:3) Германия пробилась в полуфинал Лиги наций. Италия завершила свое выступление на турнире.

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