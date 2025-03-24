Франция прошла Хорватию в серии пенальти: Меньян — герой

Сборная Франции показала характер, ликвидировав двухголевое отставание после поражения 0:2 в первом матче в Сплите, и в драматичном стиле вышла в полуфинал Лиги наций. В Париже команда Дидье Дешама полностью доминировала, сравняла счёт по сумме двух встреч благодаря голам Майкла Олисе и Усмана Дембеле, а затем вырвала путёвку в следующую стадию, переиграв Хорватию в серии пенальти — 5:4. Главным героем стал вратарь «Милана» Майк Меньян, дважды спасший Францию в решающий момент.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. 1/4 финала Франция — Хорватия 2:0 Голы: 1:0 Майкл Олисе (52'), 2:0 Усман Дембеле (80'), 1:0 Килиан Мбаппе (пенальти) (103'), 2:1 Орельен Чуаэми (пенальти) (103'), 2:1 Никола Моро (пенальти) (103'), 3:2 Рандаль Коло Муани (пенальти) (103'), 3:2 Марио Пашалич (пенальти) (103'), 3:3 Кристиян Якич (пенальти) (103'), 4:4 Дезире Дуэ (пенальти) (103'), 4:4 Дуйе Чалета-Цар (пенальти) (103') Франция: Мик Меньян, Жюль Кунде, Деотшанкюль Юпамекано, Вильям Салиба, Тео Эрнандес, Орельен Чуаэми, Ману Коне (Уоррен Заир-Эмери, 111'), Усман Дембеле (Рандаль Коло Муани, 99'), Майкл Олисе (Эдуардо Камавинжа, 106'), Брэдли Баркола (Дезире Дуэ, 66'), Килиан Мбаппе Хорватия: Доминик Ливакович, Йошко Гвардиол (Марин Понграчич, 106'), Дуйе Чалета-Цар, Йосип Шутало, Йосип Штанишич, Иван Перишич (Марио Пашалич, 71'), Матео Ковачич (Кристиян Якич, 81'), Лука Модрич (Никола Моро, 81'), Анте Будимир (Франьо Иванович, 60'), Андрей Крамарич (Мартин Батурина, 71'), Petar Sucic Предупреждения: Йосип Штанишич (35'), Килиан Мбаппе (37'), Матео Ковачич (45'), Йошко Гвардиол (45 + 3'), Дуйе Чалета-Цар (61'), Доминик Ливакович (74'), Кристиян Якич (90 + 5'), Рандаль Коло Муани (103')

Терпение и контроль Франции в первом тайме

Французы с первых минут взяли инициативу в свои руки, но столкнулись с плотной обороной хорватов. Команда Златко Далича, имея преимущество в два мяча по сумме двух матчей, действовала прагматично, делая ставку на компактность и осторожность.

Первый реальный момент у ворот гостей возник на 17-й минуте: Майкл Олизе, один из главных креативщиков Франции, выполнил резаную подачу с углового, а Орельен Чуамени пробил головой — мяч прошёл в считаных сантиметрах от дальней штанги.

После этого хорваты окончательно сосредоточились на обороне. Единственный более-менее опасный момент до перерыва возник на 39-й минуте, когда всё тот же Олисе разрезающей передачей вывел Брэдли Барколя один на один с Домиником Ливаковичем. Однако голкипер «Фенербахче» здорово прочитал эпизод, вовремя вышел и заблокировал удар форварда ПСЖ.

Франция — Хорватия globallookpress.com

На этом первый тайм завершился: Франция доминировала, но по-настоящему острого давления создать не сумела. Хорватия же за 45 минут так ни разу и не пробила в створ ворот Меньяна.

Олисе творит шедевр, Дембеле сравнивает

Во второй половине встречи Франция вышла на газон с ещё большей агрессией, понимая, что времени на спасение остаётся всё меньше. И уже на 52-й минуте давление хозяев дало результат.

Баварец Майкл Олисе взял инициативу на себя и с 25 метров исполнил филигранный штрафной удар — мяч перелетел стенку и опустился точно в угол ворот, оставив Ливаковича просто зрителем. Стало очевидно, что хорваты явно занервничали.

Французы празднуют гол в ворота Хорватии globallookpress.com

Французы почувствовали, что переломили игру, и усилили натиск. Килиан Мбаппе, который до этого не был особо заметен, начал больше смещаться на фланг, чтобы растягивать оборону соперника. На 65-й минуте форвард «ПСЖ» пробил с угла штрафной — Ливакович вновь выручил.

Хорваты окончательно перешли в глухую оборону, а Франция, играя в высоком темпе, методично расшатывала редуты гостей. Наконец, на 80-й минуте счёт по сумме двух матчей стал равным: Мбаппе прорвался по флангу и прострелил в центр, где Олисе быстро сориентировался и сделал передачу под удар Усману Дембеле. Полузащитник «ПСЖ» хладнокровно пробил в касание — 2:0!

Майкл Олисе и Усман Дембеле globallookpress.com

Стадион «Стад де Франс» взревел, а хорваты выглядели полностью выбитыми из колеи. Однако Франция не сумела дожать гостей в основное время: в одном из эпизодов Дембеле мог оформить дубль, но вновь Ливакович спас свою команду.

Овертайм прошёл под полным контролем «ле блё». Французы продолжали давить, а Хорватия выглядела уставшей и явно надеялась дотянуть до серии пенальти.

Самый реальный шанс у Франции был на 103-й минуте: Чуамени мощно пробил с 20 метров, а Ливакович вновь сыграл выше всяких похвал, отбив мяч в сторону. Уже после смены сторон на 112-й минуте Мбаппе классно пробил с лёта — вратарь хорватов в акробатическом прыжке снова спас свою команду.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Противостояние перешло в серию пенальти, а Хорватия за 120 минут так и не нанесла ни одного удара в створ ворот Майка Меньяна.

Хладнокровие французов и геройство Меньяна

В серии 11-метровых первыми дали сбой хорваты: сначала Меньян отразил удар Мартина Батурины, а затем Франьо Иванович отправил мяч выше перекладины.

Франция могла решить всё раньше, но последовали два неожиданных промаха — Жюль Кунде и Тео Эрнандес не сумели попасть в створ, и судьба путёвки в полуфинал зависла на волоске.

Решающим стал седьмой удар в серии: Меньян вновь проявил себя, парировав удар Йосипа Станишича, а затем Дайо Упамекано уверенно пробил в угол, отправив Францию в полуфинал Лиги наций.

Майк Меньян globallookpress.com

Франция продолжает путь в турнире и в полуфинале встретится с Испанией. Победа в этом матче также обеспечила «ле блё» место в отборочной группе D ЧМ-2026, где их соперниками станут Азербайджан, Исландия и Украина.

Календарь и таблица Лиги наций

Хорватия же, завершив свою кампанию в Лиге наций, теперь сосредоточится на отборе к мировому первенству, где сыграет в группе L с Чехией, Фарерскими островами, Гибралтаром и Черногорией.