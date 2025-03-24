Франция прошла Хорватию в серии пенальти: Меньян — герой

Терпение и контроль Франции в первом тайме
Французы с первых минут взяли инициативу в свои руки, но столкнулись с плотной обороной хорватов. Команда Златко Далича, имея преимущество в два мяча по сумме двух матчей, действовала прагматично, делая ставку на компактность и осторожность.
Первый реальный момент у ворот гостей возник на 17-й минуте: Майкл Олизе, один из главных креативщиков Франции, выполнил резаную подачу с углового, а Орельен Чуамени пробил головой — мяч прошёл в считаных сантиметрах от дальней штанги.
После этого хорваты окончательно сосредоточились на обороне. Единственный более-менее опасный момент до перерыва возник на 39-й минуте, когда всё тот же Олисе разрезающей передачей вывел Брэдли Барколя один на один с Домиником Ливаковичем. Однако голкипер «Фенербахче» здорово прочитал эпизод, вовремя вышел и заблокировал удар форварда ПСЖ.
На этом первый тайм завершился: Франция доминировала, но по-настоящему острого давления создать не сумела. Хорватия же за 45 минут так ни разу и не пробила в створ ворот Меньяна.
Олисе творит шедевр, Дембеле сравнивает
Во второй половине встречи Франция вышла на газон с ещё большей агрессией, понимая, что времени на спасение остаётся всё меньше. И уже на 52-й минуте давление хозяев дало результат.
Баварец Майкл Олисе взял инициативу на себя и с 25 метров исполнил филигранный штрафной удар — мяч перелетел стенку и опустился точно в угол ворот, оставив Ливаковича просто зрителем. Стало очевидно, что хорваты явно занервничали.
Французы почувствовали, что переломили игру, и усилили натиск. Килиан Мбаппе, который до этого не был особо заметен, начал больше смещаться на фланг, чтобы растягивать оборону соперника. На 65-й минуте форвард «ПСЖ» пробил с угла штрафной — Ливакович вновь выручил.
Хорваты окончательно перешли в глухую оборону, а Франция, играя в высоком темпе, методично расшатывала редуты гостей. Наконец, на 80-й минуте счёт по сумме двух матчей стал равным: Мбаппе прорвался по флангу и прострелил в центр, где Олисе быстро сориентировался и сделал передачу под удар Усману Дембеле. Полузащитник «ПСЖ» хладнокровно пробил в касание — 2:0!
Стадион «Стад де Франс» взревел, а хорваты выглядели полностью выбитыми из колеи. Однако Франция не сумела дожать гостей в основное время: в одном из эпизодов Дембеле мог оформить дубль, но вновь Ливакович спас свою команду.
Овертайм прошёл под полным контролем «ле блё». Французы продолжали давить, а Хорватия выглядела уставшей и явно надеялась дотянуть до серии пенальти.
Самый реальный шанс у Франции был на 103-й минуте: Чуамени мощно пробил с 20 метров, а Ливакович вновь сыграл выше всяких похвал, отбив мяч в сторону. Уже после смены сторон на 112-й минуте Мбаппе классно пробил с лёта — вратарь хорватов в акробатическом прыжке снова спас свою команду.
Противостояние перешло в серию пенальти, а Хорватия за 120 минут так и не нанесла ни одного удара в створ ворот Майка Меньяна.
Хладнокровие французов и геройство Меньяна
В серии 11-метровых первыми дали сбой хорваты: сначала Меньян отразил удар Мартина Батурины, а затем Франьо Иванович отправил мяч выше перекладины.
Франция могла решить всё раньше, но последовали два неожиданных промаха — Жюль Кунде и Тео Эрнандес не сумели попасть в створ, и судьба путёвки в полуфинал зависла на волоске.
Решающим стал седьмой удар в серии: Меньян вновь проявил себя, парировав удар Йосипа Станишича, а затем Дайо Упамекано уверенно пробил в угол, отправив Францию в полуфинал Лиги наций.
Франция продолжает путь в турнире и в полуфинале встретится с Испанией. Победа в этом матче также обеспечила «ле блё» место в отборочной группе D ЧМ-2026, где их соперниками станут Азербайджан, Исландия и Украина.
Календарь и таблица Лиги наций
Хорватия же, завершив свою кампанию в Лиге наций, теперь сосредоточится на отборе к мировому первенству, где сыграет в группе L с Чехией, Фарерскими островами, Гибралтаром и Черногорией.