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    Уругвай — Аргентина: смотреть матч онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Уругвая Сборная Аргентины
    В 01:30 мск. 22.03.2025 в южноамериканской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу начнется футбольный матч между командами Уругвай и Аргентина. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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    Предстоящий футбольный матч Уругвай — Аргентина обещает стать ярким событием для болельщиков. Эти две команды уже давно известны своими зрелищными встречами, где эмоции болельщиков зашкаливают, а на поле разворачивается настоящая спортивная драма.

    Команды находятся в разной форме, тем не менее, факторы своего поля, истории встреч и проблем с составом делают предстоящий матч Уругвай — Аргентина довольно непредсказуемым.

    Последний матч команд между собой: Аргентина — Уругвай 0:2.

    Прогноз на матч Уругвай — Аргентина

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