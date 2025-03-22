Уругвай
Аргентина
Уругвай
Турнирное положение: сейчас Уругвай идет третьим в отборе на ЧМ-2026 с 20 очками.
Последние матчи: в заключительном официальном матче 2024 года сборная Уругвая сыграла вничью со счетом 1:1 в гостях против сборной Бразилии, которая сейчас далека от былого величия. Первый тайм не принес забитых мячей.
Уругвай — Аргентина: коэффициенты букмекеров
Уругвай вышел вперед на 55-й минуте после точного удара полузащитника «Реала» Вальверде. Бразильцы смогли отыграться почти сразу после гола Жерсона, а потом были вообще близки к победе, но не смогли забить второй мяч. В целом, Уругвай может быть доволен очком.
Ранее была победа над Колумбией (3:2) и ничья с Эквадором (0:0).
Не сыграют: дисквалифицирован — Угарте (п).
Состояние команды: с мая 2023 года Уругвай возглавляет эксцентричный, но очень сильный тренер Марсело Бьелса, последователями идей которого являются многие известные специалисты во всем мире.
Под его руководством сборная прогрессировала, превратившись в крепкий коллектив и вернувшись на ведущие роли в Южной Америке. Состав у Уругвая традиционно крепкий и составлен из звезд мирового уровня, а стиль всегда неприятен для любого соперника.
Аргентина
Турнирное положение: Аргентина уверенно возглавляет южноамериканскую зону с 25 очками.
Последние матчи: в 12-м туре отборочного турнира Аргентина на своем поле с большим трудом победила Перу со счетом 1:0. Автором единственного мяча на 55-й минуте стал Лаутаро Мартинес, а голевую передачу ему отдал Лионель Месси.
Аргентина играла заметно лучше своего соперника, полностью контролировала ход игры, но ограничилась всего лишь одним забитым мячом.
До этого было поражение в гостях от Парагвая (1:2) и разгром дома Боливии (6:0).
Не сыграют: травмированы — Месси (н), Лаутаро Мартинес (н), Дибала (н).
Состояние команды: команда Лионеля Скалони по праву возглавляет таблицу в южноамериканской зоне, подтверждая свой статус сильнейшей сборной мира. За время своей работы его работы в сборной Аргентина выиграла ЧМ, Кубок Южной Америки, показывает яркий и стабильный футбол, при этом никаких скандалов внутри команды нет, несмотря на обилие звезд в ее составе.
Статистика для ставок
- В первом круге Уругвай в гостях выиграл (2:0)
- В прошлом отборе на ЧМ-2022 Аргентина выиграла обе встречи (1:0, 3:0)
- В финальной части Кубка Америки-2021 Аргентина также победила (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Уругвая дают 2,65, а на Аргентину — 3,30, ничью букмекеры оценивают в 2,90.
Тотал меньше 2 идет за 1,81, а тотал больше 2 можно взять за 2,0.
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Прогноз: перед этой встрече Аргентина потеряла почти всех своих звездных нападающих (Месси, Мартинеса и Дибалу), что очень сильно ослабит атакующий потенциал сборной. У Уругвая не будет Угарте, который очень важен в плане перехода из обороны в атаку, это скажется на скорости игры команды. Вряд ли стоит ждать с учетом потерь и статуса матча здесь результативного футбола.
Основная ставка: хотя бы одна из команд не забьет за 1,72.
Прогноз: класс команд сейчас сопоставим (особенно после потерь Аргентины), поэтому можно рискнуть и взять ничейный исход.
Дополнительная ставка: ничья за 2,90.