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    Цена матча слишком высока

    Уругвай — Аргентина. Ставка (к. 1.72) и прогноз на чемпионат мира-2026 в южноамериканской зоне 22 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Уругвай — Аргентина
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    Марсело Бьелса теперь тренирует Уругвай
    22 марта в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Уругвай и Аргентина. Начало встречи — 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч Уругвай — Аргентина, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 22 Марта 2025 года

    Уругвай

  • Монтевидео
    •  Уругвай 02:30 Аргентина

    Аргентина

  • Буэнос-Айрес
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    Уругвай

    Турнирное положение: сейчас Уругвай идет третьим в отборе на ЧМ-2026 с 20 очками.

    Последние матчи: в заключительном официальном матче 2024 года сборная Уругвая сыграла вничью со счетом 1:1 в гостях против сборной Бразилии, которая сейчас далека от былого величия. Первый тайм не принес забитых мячей.

    Уругвай — Аргентина: коэффициенты букмекеров

    Уругвай вышел вперед на 55-й минуте после точного удара полузащитника «Реала» Вальверде. Бразильцы смогли отыграться почти сразу после гола Жерсона, а потом были вообще близки к победе, но не смогли забить второй мяч. В целом, Уругвай может быть доволен очком.

    Ранее была победа над Колумбией (3:2) и ничья с Эквадором (0:0).

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    • Не сыграют: дисквалифицирован — Угарте (п).

    Состояние команды: с мая 2023 года Уругвай возглавляет эксцентричный, но очень сильный тренер Марсело Бьелса, последователями идей которого являются многие известные специалисты во всем мире.

    Под его руководством сборная прогрессировала, превратившись в крепкий коллектив и вернувшись на ведущие роли в Южной Америке. Состав у Уругвая традиционно крепкий и составлен из звезд мирового уровня, а стиль всегда неприятен для любого соперника.

    Аргентина

    Турнирное положение: Аргентина уверенно возглавляет южноамериканскую зону с 25 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 12-м туре отборочного турнира Аргентина на своем поле с большим трудом победила Перу со счетом 1:0. Автором единственного мяча на 55-й минуте стал Лаутаро Мартинес, а голевую передачу ему отдал Лионель Месси.

    Аргентина играла заметно лучше своего соперника, полностью контролировала ход игры, но ограничилась всего лишь одним забитым мячом.

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    До этого было поражение в гостях от Парагвая (1:2) и разгром дома Боливии (6:0).

    Не сыграют: травмированы — Месси (н), Лаутаро Мартинес (н), Дибала (н).

    Состояние команды: команда Лионеля Скалони по праву возглавляет таблицу в южноамериканской зоне, подтверждая свой статус сильнейшей сборной мира. За время своей работы его работы в сборной Аргентина выиграла ЧМ, Кубок Южной Америки, показывает яркий и стабильный футбол, при этом никаких скандалов внутри команды нет, несмотря на обилие звезд в ее составе.

    Статистика для ставок

    • В первом круге Уругвай в гостях выиграл (2:0)

    • В прошлом отборе на ЧМ-2022 Аргентина выиграла обе встречи (1:0, 3:0)

    • В финальной части Кубка Америки-2021 Аргентина также победила (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Уругвая дают 2,65, а на Аргентину — 3,30, ничью букмекеры оценивают в 2,90.

    Тотал меньше 2 идет за 1,81, а тотал больше 2 можно взять за 2,0.

    Прогноз: перед этой встрече Аргентина потеряла почти всех своих звездных нападающих (Месси, Мартинеса и Дибалу), что очень сильно ослабит атакующий потенциал сборной. У Уругвая не будет Угарте, который очень важен в плане перехода из обороны в атаку, это скажется на скорости игры команды. Вряд ли стоит ждать с учетом потерь и статуса матча здесь результативного футбола.

    Основная ставка: хотя бы одна из команд не забьет за 1,72.

    Прогноз: класс команд сейчас сопоставим (особенно после потерь Аргентины), поэтому можно рискнуть и взять ничейный исход.

    Дополнительная ставка: ничья за 2,90.

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    Уругвай — Аргентина: прогноз и ставка за 1.72, статистика, коэффициенты матча 22.03.202502:30. Цена матча слишком высока
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