Семак: Надеюсь, игра с БАТЭ пойдет в копилку Соболеву

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о товарищеском матче с белорусским БАТЭ (5:0).

«Хочется поблагодарить болельщиков, 23 тысячи пришло на сегодняшний матч. Об этом только можно мечтать. Безусловно, провести товарищеский матч при таком стечении болельщиков — это здорово. Спасибо огромное болельщикам, что пришли, и фанатам, что поддерживают. Матч прошел в великолепной атмосфере.

Что касается самой игры, главное — тонус игровой и время для тех, кто не играл. Слава богу, что все без травм. Посмотрели, кто в каком состоянии находится, какие‑то моменты со знаком плюс есть, над чем‑то нужно работать. Как и в любой игре, можно подчеркнуть хорошее и плохое.

Голы Соболева? Конечно, важны. Любому нападающему очень важно забивать даже не в плане забитых мячей, а в плане уверенности. Надеюсь, что и эта игра пойдет в копилку. Саша работает, старается, это самое важное. А голы придут. Главное — жертвовать своими интересами ради интересов команды», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Зенит» в настоящий момент идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.