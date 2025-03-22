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    «Енисей» победил «Нефтехимик»

    «Енисей» — «Нефтехимик»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Красноярский «Енисей» взял верх над нижнекамским «Нефтехимиком». Это случилось в матче 25‑го тура Первой лиги.

    «Енисей»
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    «Енисей»

    «Енисей» победил со счетом 2:0. Голы забили Александр Канаплин и Кирилл Ушатов.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Енисей — Нефтехимик 2:0
    Голы: 1:0 Александр Канаплин (10'), 2:0 Кирилл Ушатов (23') Енисей: Егор Шамов (Станислав Антипин, 59'), Михаил Тихонов (Bogatyrev N., 72'), Эмерсон, Ян Цесь, Александр Масловский, Кирилл Ушатов, Андреа Чуканов, Александр Ломакин (Амир Батырев, 81'), Оливье Кенфак (Александр Долгов, 72'), Александр Канаплин (Юрий Бавин, 81'), Андрей Окладников Нефтехимик: Максим Ширяев, Николай Толстопятов, Кирилл Маляров (Эдуард Валиахметов, 72'), Марат Ситдиков, Алексей Никитин, Кирилл Морозов (Роман Денисов, 80'), Данила Емельянов, Максим Лайкин (Константин Шильцов, 46'), Ражаб Магомедов (Саид Алиев, 72'), Нури Абдоков (Даниэль Мишкич, 46'), Prisyazhnenko N. Предупреждение: Александр Канаплин (28')

    «Енисей» записал в актив 37 очков. Клуб поднялся на шестое место в турнирной таблице.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Нефтехимик» (29 баллов) — на 11‑й строчке.

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