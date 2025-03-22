«Енисей» — «Нефтехимик»: счет матча 2:0, обзор голов

«Енисей» победил со счетом 2:0. Голы забили Александр Канаплин и Кирилл Ушатов.
Футбол. Россия. Первая лига
Енисей — Нефтехимик 2:0
Голы: 1:0 Александр Канаплин (10'), 2:0 Кирилл Ушатов (23') Енисей: Егор Шамов (Станислав Антипин, 59'), Михаил Тихонов (Bogatyrev N., 72'), Эмерсон, Ян Цесь, Александр Масловский, Кирилл Ушатов, Андреа Чуканов, Александр Ломакин (Амир Батырев, 81'), Оливье Кенфак (Александр Долгов, 72'), Александр Канаплин (Юрий Бавин, 81'), Андрей Окладников Нефтехимик: Максим Ширяев, Николай Толстопятов, Кирилл Маляров (Эдуард Валиахметов, 72'), Марат Ситдиков, Алексей Никитин, Кирилл Морозов (Роман Денисов, 80'), Данила Емельянов, Максим Лайкин (Константин Шильцов, 46'), Ражаб Магомедов (Саид Алиев, 72'), Нури Абдоков (Даниэль Мишкич, 46'), Prisyazhnenko N. Предупреждение: Александр Канаплин (28')
«Енисей» записал в актив 37 очков. Клуб поднялся на шестое место в турнирной таблице.
«Нефтехимик» (29 баллов) — на 11‑й строчке.