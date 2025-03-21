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    Спаллетти: Германия действовала ровно, на одном уровне

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    Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о поражении от команды Германии (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги наций.

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    «Порой мы выпадали из игрового ритма, а Германия всегда действовала ровно, на одном уровне. Потом мы в нескольких ситуациях сделали неправильный выбор, за что и поплатились. Особенно в эпизоде с ответным голом, когда они отыскали свободного игрока в штрафной.

    Немецкие игроки очень высокие, поэтому я и выпустил Белланову. Они хорошо играют головой. Всем известно, что мы пропускам слишком много голов после "стандартов", но мы работаем над этим. Впрочем, все равно сложно, когда играешь против таких высоких и сильных футболистов. В то же время мы должны справляться и с этим», — цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти.

    Ответный матч пройдет 23 марта в Германии.

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