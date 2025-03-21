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    Семак: Каждая игра для «Зенита» — это определенного рода финал

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу борьбы за чемпионский титул в этом сезоне РПЛ.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Состояние у нас абсолютно рабочее. Конечно, всегда неприятно проигрывать. Но это уже история. Сейчас мы готовимся, абсолютно ничего не потеряно. Отставание от лидирующего "Краснодара" — три очка, и у нас матч с южанами у нас дома. Со "Спартаком" у нас равенство очков. Что касается нынешней позиции, посыпать голову пеплом не стоит на данный момент, но, естественно, нужно работать. Никто не обещал, что будет легко.

    Конечно, все привыкли, что мы играем удачно — это был первый раз за семь лет, когда мы проиграли "Спартаку" в чемпионате, в Кубке уже были поражения. Поэтому ничего кардинально страшного не случилось, что повлияло бы на расстановку сил. Все команды, другие клубы, которые идут в первой шестерке, имеют шансы на то, чтобы побороться за чемпионство. Нас ждет борьба, и мы будем делать все от нас зависящее, чтобы быть в числе соискателей команд, которые борются за чемпионство. Должны будем делать то, что мы можем, а в остальном будем смотреть по результатам уже в конце сезона.

    Девять финалов? Я не думаю, что девять или восемь. Каждая игра для нас — это определенного рода финал в той или иной степени. Как они сложатся? Здесь сложно сказать. Я против таких фраз, что девять финалов, каждая игра решающая, еще что-то. Это немножко не соответствует действительности. Нагнетание какое-то — дескать, это был матч за чемпионство, за первое место, хотя команды в нем играли со второго и третьего. Но его называют матчем за чемпионство. Исключительно нагнетание обстановки перед матчем принципиальных соперников, не более того. Я думаю, все гораздо проще — кто меньше очков будет терять, тот и победит», — цитирует Семака клубная пресс-служба.

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ на данный момент и на три очка отстает от лидирующего «Краснодара».

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