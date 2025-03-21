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    Мартинес: Бельгия провела худший матч за последнее время

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    Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о поражении от Дании (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги наций.

    Роберто Мартинес
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    Роберто Мартинес

    «Думаю, что это худший матч, который мы провели за последнее время. На "Паркене" была фантастическая атмосфера. Дания была просто лучше нас во всех аспектах. Они выполнили свой игровой план, потому что мы им это позволили.

    Нам не хватало ритма и не удавалось контролировать мяч, так что нам нужно во многом прибавить», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

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    Ответная игра состоится в воскресенье, 23 марта, в Португалии. Начало — 22:45 мск.

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