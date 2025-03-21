Кудряшов: Дзюба любит и хочет везде быть первым

Бывший защитник сборной Россиивысказался о рекордахпо голам в истории российского футбола и сборной страны.

«Поздравляю Артема с его достижениями, он долго к этому шел. Все мы знаем его как человека, который любит и хочет везде быть первым, и ему удалось стать лучшим голеадором в истории российского футбола и сборной России, это очень круто.

Наверняка сам Артем мечтал и думал об этом. Мне кажется, что вряд ли кто‑то всерьез воспринимал подобное развитие событий, но чем ближе он был к рекорду, тем больше в это верили и другие.

Да, он лидер, вокруг него сплачивается команда. И сейчас его вызов в сборную положительно сказался на команде. Смотрел первый тайм, видно было, что ребята очень хотели довести мяч до Артема и помочь ему забить тот самый рекордный гол», — цитирует Кудряшова «Матч ТВ».

Сейчас в активе 36-летнего Артема Дзюбы уже 236 забитых мячей.