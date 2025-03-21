ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе«Реал» и «Барселона» на пределе: клубы готовы бороться с УЕФА
    Все новости спорта

    Кудряшов: Дзюба любит и хочет везде быть первым

    Футбол Сборная России Футбол России Артём Дзюба
    Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов высказался о рекордах Артема Дзюбы по голам в истории российского футбола и сборной страны.

    Федор Кудряшов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федор Кудряшов

    «Поздравляю Артема с его достижениями, он долго к этому шел. Все мы знаем его как человека, который любит и хочет везде быть первым, и ему удалось стать лучшим голеадором в истории российского футбола и сборной России, это очень круто.

    Наверняка сам Артем мечтал и думал об этом. Мне кажется, что вряд ли кто‑то всерьез воспринимал подобное развитие событий, но чем ближе он был к рекорду, тем больше в это верили и другие.

    Да, он лидер, вокруг него сплачивается команда. И сейчас его вызов в сборную положительно сказался на команде. Смотрел первый тайм, видно было, что ребята очень хотели довести мяч до Артема и помочь ему забить тот самый рекордный гол», — цитирует Кудряшова «Матч ТВ».

    Сейчас в активе 36-летнего Артема Дзюбы уже 236 забитых мячей.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англия покажет себя при Тухеле
  • Англия — Албания. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Румыния и Босния и Герцеговина забьют друг другу
  • Румыния — Босния и Герцеговина. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Динамовцы способны сдержать обладателя Кубка Континента
  • «Динамо» Москва — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.74
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Англия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Румыния — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Кудерметова — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Медведев — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Польша — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Уругвай — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры