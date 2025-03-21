Италия — Германия: счет матча 1:2, обзор голов

на чужом поле обыграла(2:1) в 1-м матче четвертьфинала Лиги наций.

У хозяев единственный гол записал на свой счет Сандро Тонали на 9-й минуте.

В составе Германии отличились Тим Кляйндинст на 49-й минуте и Леон Горецка на 76-й минуте. Две голевые передачи оформил полузащитник Йозуа Киммих.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. 1/4 финала Италия — Германия 1:2 Голы: 1:0 Сандро Тонали (9'), 1:1 Тим Кляйндинст (49'), 1:2 Леон Горецка (76') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Бастони, Риккардо Калафьори, Дестини Удоджи, Николо Барелла (Давиде Фраттези, 83'), Николо Ровелла (Самуэле Риччи, 64'), Сандро Тонали, Маттео Политано (Рауль Белланова, 64'), Мойзе Кин (Лоренцо Лукка, 83'), Джакомо Распадори (Дэниел Мальдини, 71') Германия: Оливер Бауман, Жонатан Та, Антонио Рюдигер, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Лерой Зане (Карим Адейеми, 82'), Надим Амири (Джейми Левелинг, 66'), Леон Горецка, Паскаль Грос (Роберт Андрих, 90'), Давид Раум (Нико Шлоттербек, 46'), Жонатан Буркардт (Тим Кляйндинст, 46') Предупреждения: Николо Ровелла (52'), Надим Амири (55'), Дэниел Мальдини (74')

Ответная игра между этими сборными состоится 23-го марта в Германии.