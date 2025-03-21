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    Хорватия обыграла Францию, у Перишича — гол и ассист

    Хорватия — Франция: счет матча 2:0, обзор голов

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    Хорватия уверенно обыграла Францию (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги наций.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе хозяев голы записали на свой счет Анте Будимир на 26-й минуте и Иван Перишич на 45+1-й минуте.

    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. 1/4 финала
    Хорватия — Франция 2:0
    Голы: 1:0 Анте Будимир (26'), 2:0 Иван Перишич (45 + 1') Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Штанишич, Йосип Шутало, Дуйе Чалета-Цар, Йошко Гвардиол, Лука Модрич, Матео Ковачич, Иван Перишич (Никола Влашич, 70'), Мартин Батурина (Марио Пашалич, 60'), Андрей Крамарич (Petar Sucic, 85'), Анте Будимир (Франьо Иванович, 60') Франция: Мик Меньян, Лука Динь, Вильям Салиба, Ибраима Конате (Деотшанкюль Юпамекано, 46'), Жюль Кунде, Усман Дембеле (Майкл Олисе, 84'), Адриен Рабьо (Эдуардо Камавинжа, 64'), Орельен Чуаэми, Маттео Гюэндузи (Ману Коне, 84'), Килиан Мбаппе, Рандаль Коло Муани (Брэдли Баркола, 64') Предупреждения: Орельен Чуаэми (74'), Деотшанкюль Юпамекано (76')

    Ответный матч между этими сборными состоится 23-го марта во Франции.

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