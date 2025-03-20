Божович: Я болею за «Спартак» из-за Станковича

Наставник иранского «Эстегляля»прокомментировал борьбу за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

После 21 тура в лиге лидирует «Краснодар», набравший 46 очков.

«Слежу за чемпионской гонкой в РПЛ, но я сейчас в Иране и не всегда получается смотреть игры. Лично болею за "Спартак" из-за Станковича, а больше шансов на чемпионство у "Зенита". Все как всегда.

"Зенит" — самый сильный клуб в России. У них возможностей больше, чем у всех остальных», — сказал Божович Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

В 21-м туре «Спартак» дома одолел «Зенит» со счетом 2:1. Сейчас клуб идет 2-м в таблице РПЛ.