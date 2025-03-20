ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гаджи Гаджиев«Зенитовцы сыграли ниже своего уровня, а "Спартак" играл на пределе». Гаджи Гаджиев — о предстоящих матчах сборной и о третьем туре РПЛ
    Все новости спорта

    Божович: Я болею за «Спартак» из-за Станковича

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Краснодар Зенит
    Наставник иранского «Эстегляля» Миодраг Божович прокомментировал борьбу за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

    Деян Станкович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деян Станкович

    После 21 тура в лиге лидирует «Краснодар», набравший 46 очков.

    «Слежу за чемпионской гонкой в РПЛ, но я сейчас в Иране и не всегда получается смотреть игры. Лично болею за "Спартак" из-за Станковича, а больше шансов на чемпионство у "Зенита". Все как всегда.

    "Зенит" — самый сильный клуб в России. У них возможностей больше, чем у всех остальных», — сказал Божович Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    В 21-м туре «Спартак» дома одолел «Зенит» со счетом 2:1. Сейчас клуб идет 2-м в таблице РПЛ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды смогут огорчить друг друга
  • Италия — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Испания переиграет голландцев
  • Нидерланды — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Хорватам будет трудно с Францией
  • Хорватия — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 20 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Италия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нидерланды — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Хорватия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Украина — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Австрия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Дания — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.45
  • Прогноз на матч Армения — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бразилия — Колумбия
  • Футбол
  • Завтра в 03:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры