Куртуа: Тедеско ни разу не подошел поговорить со мной

Вратарь «Реала» и сборной Бельгиивысказался по поводу конфликта с бывшим главным тренером национальной команды

Тедеско возглавлял сборную Бельгии с февраля 2023 по январь 2025 года.

«Тренер ни разу не подошел поговорить со мной. Я никогда не испытывал ничего подобного. Я вспыхнул, почувствовал, что он меня не уважает, и потерял к нему доверие. В тот момент я знал, что пути назад нет. Я знаю, что у меня не самый легкий характер, я победитель и не могу изменить то, кем я являюсь. Иногда мы реагируем эмоционально и все выходит из-под контроля. Можно сожалеть, но я думаю, что ситуация с этим тренером зашла слишком далеко.

Была озвучена ложь. Когда тренер заявил, что сделал все возможное, чтобы разрешить ситуацию, это было неправдой. Я почувствовал необходимость ответить на эту ложь», — приводит слова Куртуа AS.

Тибо Куртуа в 2023 году объявил об уходе из сборной из-за конфликта с Доменико Тедеско.