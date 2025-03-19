ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман Долидзе и Марвин ВетториПоражение от Долидзе — это приговор. Веттори навсегда покинул чемпионскую гонку UFC
    Все новости спорта

    Куртуа: Тедеско ни разу не подошел поговорить со мной

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Сборная Бельгии
    Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался по поводу конфликта с бывшим главным тренером национальной команды Доменико Тедеско.

    Тибо Куртуа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тибо Куртуа

    Тедеско возглавлял сборную Бельгии с февраля 2023 по январь 2025 года.

    «Тренер ни разу не подошел поговорить со мной. Я никогда не испытывал ничего подобного. Я вспыхнул, почувствовал, что он меня не уважает, и потерял к нему доверие. В тот момент я знал, что пути назад нет. Я знаю, что у меня не самый легкий характер, я победитель и не могу изменить то, кем я являюсь. Иногда мы реагируем эмоционально и все выходит из-под контроля. Можно сожалеть, но я думаю, что ситуация с этим тренером зашла слишком далеко.

    Была озвучена ложь. Когда тренер заявил, что сделал все возможное, чтобы разрешить ситуацию, это было неправдой. Я почувствовал необходимость ответить на эту ложь», — приводит слова Куртуа AS.

    Тибо Куртуа в 2023 году объявил об уходе из сборной из-за конфликта с Доменико Тедеско.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная России поиздевается над очередным соперником
  • Россия — Гренада. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • ЦСКА продолжит проигрывать?!
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Металлург» Мг не оставит шансов дальневосточным гостям
  • «Металлург» Мг — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.22
  • Экспресс дня 19 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Россия — Гренада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Армения — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Мозамбик — Уганда
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Южная Корея — Оман
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Япония — Бахрейн
  • Футбол
  • Завтра в 13:35
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры