АПЛ. «Арсенал» сократил отставание от «Ливерпуля»

Минувший тур английского первенства прошёл в усечённом формате. Вместо 10 матчей было сыграно лишь 8. Ранее свой матч провел «Ливерпуль», сыграв вничью с «Астон Виллой» (2:2), а «Ньюкасл» поединок против «Кристал Пэласа» сыграет 16 апреля. Остальные команды свои встречи провели согласно расписанию.

Изменения в турнирной таблице

Верхняя часть турнирной таблицы осталась без изменений. Стоит отметить игру «Фулхэма», который поднялся с 10 на 8 место, опередив «Астон Виллу» (9 место) и «Борнмут» (10 место).

Календарь и таблица АПЛ

Улучшили положение в чемпионате Англии «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед», поднявшись на 11 и 13 строчки соответственно. Вниз скатились «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм», заняв 12 и 14 места.

Лондонское дерби

На туманном Альбионе уверенно лидирует «Ливерпуль», который в 29 матчах чемпионата набрал 70 очков. Ближайший преследователь мерсисайдцев «Арсенал» сыграл в минувшем туре с «Челси». В центральном поединке игрового дня победу с минимальным счётом одержали «канониры» (1:0). В составе «Арсенала» голом отметился Микель Мерино, забив на 20-й минуте встречи.

«Ливерпуль» — «Ньюкасл» globallookpress.com

В итоге «Арсенал» набрал 58 очков и сохранил за собой второе место в АПЛ. «Челси» с 49 баллами расположился на четвёртой строчке.

Зона еврокубков

В лигочемпионскую четвёрку входит «Ноттингем Форест», который аккумулировал 54 балла. В рамках минувшего тура «лесники» обыграли «Ипсвич» (4:2).

В зону ЛЧ пытается вернуться «Манчестер Сити», который заработал 48 очков. «Горожане» в

29 туре чемпионата сыграли вничью с «Брайтоном» (2:2). В составе МС забил Эрлинг Холанд, реализовав пенальти, с игры гол забил Омар Мармуш.

Топ-клубы

Далеко от зоны еврокубков расположились ещё два топ-клуба. «Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил «Лестер» (3:0). В составе «красных дьяволов» голами отметились Расмус Хойлунн, Алехандро Гарначо и Бруну Фернандеш.

После победы в 29-м туре МЮ набрал 37 очков и расположился на 13 месте. От зоны еврокубков «Манчестер Юнайтед» отстаёт на 10 пунктов.

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

Строчкой ниже расположился «Тоттенхэм», который набрал 34 очка. В последней игре чемпионата «шпоры» потерпели фиаско в матче против «Фулхэма» (0:2).

Зона вылета

Главный претендент на понижение в классе «Саутгемптон», у которого 9 очков и 20 место. В минувшем туре английского первенства аутсайдер лиги проиграл «Вулверхэмптону» (1:2).

В зоне вылета также расположились «Лестер» и «Ипсвич», у которых по 17 пунктов. Оба клуба потерпели поражения в матчах с МЮ (0:3) и «Ноттингемом» (2:4) соответственно.

Тур № 30

Матчи следующего тура в английской Премьер-лиге пройдут с 1 по 3 апреля

Программу 30 тура откроет матч с участием одного из лидеров: «Арсенал» примет «Фулхэм» 1 апреля.

Во вторник, 1 апреля «Манчестер Юнайтед» на выезде сразится с командой «Ноттингем Форест». В среду, 2 апреля «Манчестер Сити» на своём поле примет «Лестер».

Лидер чемпионской гонки «Ливерпуль» сыграет дома против «Эвертона», игра запланирована на 2 апреля.

Прогнозы и ставки на АПЛ

В центральном матче 30 тура сойдутся два клуба из Лондона: «Челси» сразится с «Тоттенхэмом» в четверг, 3 апреля.