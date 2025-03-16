«Арсенал» на своем поле сыграет с «Челси» в матче 29-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом лондонского дерби можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Арсенал»

«Арсенал» идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, записав на свой счет 55 очков в 28-ми матчах. «Канониры» одержали 15 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 52:24.

В последнем туре АПЛ «Арсенал» провел выездной матч против «Манчестер Юнайтед», завершив встречу вничью — 1:1. Таким образом, подопечные Микеля Артеты не смогли победить в третьем матче чемпионата кряду — ранее были 0:0 с «Ноттингем Форест» и 0:1 от «Вест Хэма».

На этой неделе «Арсенал» дома сыграл вничью с ПСВ (2:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал на мадридский «Реал».

«Челси»

«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков в 28-ми матчах. «Синие» одержали 14 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, забив 53 гола и пропустив 36 мячей в свои ворота.

В последнем матче АПЛ «Челси» дома минимально одолел «Лестер» — 1:0. Эта победа стала для подопечных Энцо Марески второй подряд после разгрома «Саутгемптона» (4:0).

На этой неделе «Челси» во второй раз обыграл «Копенгаген» (1:0) в 1/8 финала Лиги конференций и оформил путевку в следующую стадию. В четвертьфинале турнира лондонцы встретятся с «Легией».

Личные встречи

В матче первого круга между командами была зафиксирована ничья — 1:1.

В последних 10-ти встречах на счету «Арсенала» 7 побед, «Челси» оказался сильнее в одном случае и дважды команды сыграли вничью.

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