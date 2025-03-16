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    «Челси» выстоит в этой встрече

    «Арсенал» — «Челси»: прогноз на АПЛ 16 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Челси»
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    Энцо Фернандес
    16 марта в 29-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Арсенал» и «Челси». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Челси», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Марта 2025 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 16:30 Челси

    Челси

  • Лондон
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    «Арсенал»

    Турнирное положение: после 28 туров «Арсенал» располагается на второй строчке в таблице АПЛ с 55 очками.

    Последние матчи: в 28-м туре АПЛ команда Микеля Артеты не смогла переиграть на своем поле «Манчестер Юнайтед» (1:1). Первый тайм остался за соперником, а «Арсенал» смог отыграться лишь в середине второго тайма после точного удара Деклана Райса. В целом, игра была примерно равной и ничья, скорее всего, стала закономерным итогом.

    Арсенал Лондон — Челси: коэффициенты букмекеров

    В ЛЧ в ответном матче «Арсенал» сыграл с «ПСВ» вничью (2:2) и вышел в четвертьфинал турнира, ранее была победа над голландцами в первом матче (7:1).

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    • Не сыграют: травмированы — Сака (п), Томиясу (з), Хаверц (н), Габриэль Жезус (н).

    Состояние команды: несмотря на огромные проблемы в атакующей линии, «Арсенал» смог немного перестроить игру, сместив акценты. Теперь на острие атаки играет номинальный центральный полузащитник Микель Мерино, которому нет альтернативы. Именно он цепляется за все мячи и освобождает зоны для подключения из глубины.

    «Челси»

    Турнирное положение: сейчас «Челси» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 49 очками.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Последние матчи: в чемпионате Англии подопечные Энцо Марески с большим трудом переиграли одного из главных аутсайдеров «Лестер» со счетом 1:0. Победу «Челси» принес точный дальний удар левого защитника Марка Кукурельи. Причем, преимущество синих на протяжении 90 минут было подавляющим, но удалось забить лишь один гол.

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    До этого были две победы в Лиге конференций над датским «Копенгагеном» (1:0, 2:1) и как итог выход в четвертьфинал турнира.

    Не сыграют: травмированы — Джеймс (з), Джексон (н), Мадуэке (п), Лавия (п), Гуйи (н).

    Состояние команды: «Челси» подходит к этой встрече серией из четырех побед кряду во всех турнирах, похоже, спад, в который команда угодила в феврале, преодолен, и подопечные Марески всерьез намерен продолжать борьбу за попадание в ЛЧ на следующий сезон.

    Статистика для ставок

    • В первом круге их противостояние завершилось вничью (1:1)

    • В прошлом сезоне «Арсенал» дома разгромил «Челси» (5:0), а на выезде сыграл вничью (2:2)

    • В позапрошлом сезоне оба матча остались за канонирами (1:0, 3:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Арсенала» дают 1,83, а на «Челси» — 4,60, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,93, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,93.

    Прогноз: сейчас «Челси» не настолько слабее «Арсенала», у которого громадные потери в атакующей линии (Хаверц, Сака, Жезус) и который вынужден играть без прирожденного центрфорварда. У гостей тоже есть потери в составе, но они не настолько критичны, как у «канониров». «Челси» даст бой в этом матче.

    Основная ставка: «Челси» не проиграет за 2,06.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с ничейным исходом.

    Дополнительная ставка: ничья за 3,90.

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    «Арсенал» — «Челси»: прогноз и ставка за 2.06, статистика, коэффициенты матча 16.03.202516:30. «Челси» выстоит в этой встрече
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