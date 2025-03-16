16 марта в 29-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Арсенал» и «Челси». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Челси», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: после 28 туров «Арсенал» располагается на второй строчке в таблице АПЛ с 55 очками.

Последние матчи: в 28-м туре АПЛ команда Микеля Артеты не смогла переиграть на своем поле «Манчестер Юнайтед» (1:1). Первый тайм остался за соперником, а «Арсенал» смог отыграться лишь в середине второго тайма после точного удара Деклана Райса. В целом, игра была примерно равной и ничья, скорее всего, стала закономерным итогом.

В ЛЧ в ответном матче «Арсенал» сыграл с «ПСВ» вничью (2:2) и вышел в четвертьфинал турнира, ранее была победа над голландцами в первом матче (7:1).

Не сыграют: травмированы — Сака (п), Томиясу (з), Хаверц (н), Габриэль Жезус (н).

Состояние команды: несмотря на огромные проблемы в атакующей линии, «Арсенал» смог немного перестроить игру, сместив акценты. Теперь на острие атаки играет номинальный центральный полузащитник Микель Мерино, которому нет альтернативы. Именно он цепляется за все мячи и освобождает зоны для подключения из глубины.

«Челси»

Турнирное положение: сейчас «Челси» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 49 очками.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Последние матчи: в чемпионате Англии подопечные Энцо Марески с большим трудом переиграли одного из главных аутсайдеров «Лестер» со счетом 1:0. Победу «Челси» принес точный дальний удар левого защитника Марка Кукурельи. Причем, преимущество синих на протяжении 90 минут было подавляющим, но удалось забить лишь один гол.

До этого были две победы в Лиге конференций над датским «Копенгагеном» (1:0, 2:1) и как итог выход в четвертьфинал турнира.

Не сыграют: травмированы — Джеймс (з), Джексон (н), Мадуэке (п), Лавия (п), Гуйи (н).

Состояние команды: «Челси» подходит к этой встрече серией из четырех побед кряду во всех турнирах, похоже, спад, в который команда угодила в феврале, преодолен, и подопечные Марески всерьез намерен продолжать борьбу за попадание в ЛЧ на следующий сезон.

Статистика для ставок

В первом круге их противостояние завершилось вничью (1:1)

В прошлом сезоне «Арсенал» дома разгромил «Челси» (5:0), а на выезде сыграл вничью (2:2)

В позапрошлом сезоне оба матча остались за канонирами (1:0, 3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Арсенала» дают 1,83, а на «Челси» — 4,60, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,93, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,93.

Прогноз: сейчас «Челси» не настолько слабее «Арсенала», у которого громадные потери в атакующей линии (Хаверц, Сака, Жезус) и который вынужден играть без прирожденного центрфорварда. У гостей тоже есть потери в составе, но они не настолько критичны, как у «канониров». «Челси» даст бой в этом матче.

Основная ставка: «Челси» не проиграет за 2,06.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с ничейным исходом.

Дополнительная ставка: ничья за 3,90.