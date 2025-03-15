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    Алексей Батраков«Локомотив» — «Динамо». Онлайн
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    Московское «Торпедо» одолело «Нефтехимик» в матче Первой лиги

    «Нефтехимик» — «Торпедо» Москва: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Торпедо» М одержало гостевую победу над «Нефтехимиком» (1:0) в матче 24-го тура российской Первой лиги.

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    Единственный гол гости забили на 70-й минуте благодаря голу Ейсона Гусмана.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Нефтехимик — Торпедо 0:1
    Гол: 0:1 Guzman Y. (76') Нефтехимик: Никита Янович, Александр Кахидзе, Максим Ширяев, Николай Толстопятов, Марат Ситдиков, Алексей Никитин, Данила Емельянов (Кирилл Морозов, 56'), Даниил Родин (Роман Денисов, 56'), Константин Шильцов (Максим Лайкин, 57'), Нури Абдоков (Ражаб Магомедов, 80'), Саид Алиев (Эдуард Валиахметов, 68') Торпедо: Виталий Ботнарь, Руслан Байтуков, Сергей Бородин, Боян Роганович, Александр Иваньков, Равиль Нетфуллин, Марио Чурич, Игорь Горбунов (Guzman Y., 67'), Руслан Червяков (Александр Чупаев, 46'), Ираклий Манелов, Максим Максимов (Alykulov G., 46')

    После этого матча московское «Торпедо» занимает 1-е место в таблице Первой лиги с 47-ю очками в активе. «Нефтехимик» — на 11-й строчке (29).

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