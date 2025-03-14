Тикнизян: Травма Тюкавина? На одном футболисте игра не строится

Защитниквысказался о предстоящем матче св РПЛ.

«Тюка — топ-футболист по меркам нашего футбола, классный нападающий. Честно говоря, очень расстроился, когда узнал, что он получил такую травму. Это, безусловно, потеря для "Динамо". Это один из лидеров в атаке. Но, опять же, посмотрим, что покажет матч. На одном футболисте игра не строится. Незаменимых нет. Будет интересный матч», — цитирует Тикнизяна пресс-служба «Локомотива».

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Локомотив» — «Динамо» в рамках 21-го тура РПЛ состоится 15 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.