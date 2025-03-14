Бруну Фернандеш: Летом у меня было предложение от другого клуба

Полузащитникпризнался, что летом мог сменить команду.

«Я встретился с клубом, потому что у меня было предложение. Мы обсудили возможность моего ухода или же того, чтобы я остался. Они объяснили, чего от меня ждут. Я лишь спросил, видят ли они меня частью будущего команды или нет.

Тогда я также говорил с Эриком тен Хагом. Он был со мной предельно откровенен, как и клуб. Они ясно дали понять, что рассчитывают на меня как на важную часть процесса перестройки. Я подумал, что мы сможем добиться успеха», — цитирует Фернандеша BBC.

Календарь и таблица АПЛ

В текущем сезоне АПЛ на счету Фернандеша 27 матчей, семь голов и семь ассистов.