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    Бруну Фернандеш: Летом у меня было предложение от другого клуба

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признался, что летом мог сменить команду.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    «Я встретился с клубом, потому что у меня было предложение. Мы обсудили возможность моего ухода или же того, чтобы я остался. Они объяснили, чего от меня ждут. Я лишь спросил, видят ли они меня частью будущего команды или нет.

    Тогда я также говорил с Эриком тен Хагом. Он был со мной предельно откровенен, как и клуб. Они ясно дали понять, что рассчитывают на меня как на важную часть процесса перестройки. Я подумал, что мы сможем добиться успеха», — цитирует Фернандеша BBC.

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    В текущем сезоне АПЛ на счету Фернандеша 27 матчей, семь голов и семь ассистов.

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