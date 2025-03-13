Руни: Из «МЮ» надо выгнать 10-15 футболистов

Легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англииуверен, что летом команде необходимы глобальные изменения в составе.

«Они выглядят потерянными, испуганными. Нужны серьезные изменения в составе. Я думаю, что 10-15 игроков должны покинуть клуб. Очевидно, так не получится, но менталитет этого состава таков, что никто не берет на себя ответственность.

Я бы оставил Бруну и Мейну. Сейчас поражения даются им слишком легко. Игроки просто говорят "переходим к следующему матчу" и прочий бред. Просто проявите характер и сражайтесь на поле. Это больно видеть», — цитирует Goal слова Руни.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент манкунианцы располагаются на 14-й позиции в таблице АПЛ с 34 очками после 28 туров. Недавно Аморим заявил, что в следующем сезоне команда будет бороться за зону Лиги чемпионов.