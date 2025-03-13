Определен состав молодежной сборной России на сбор в Колумбии

Вратари: Даниил Веселов («Локомотив»), Александр Дегтев («Сочи»), Богдан Москвичев («Оренбург»).
Защитники: Джамалутдин Абдулкадыров (ЦСКА), Станислав Бессмертный («Урал»), Илья Кирш («Динамо» Махачкала), Никита Лобов («Зенит»), Егор Погостнов («Локомотив»), Илья Рожков («Рубин»), Михаил Рядно («Родина»), Вадим Чурилов («Торпедо»).
Полузащитники: Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Данила Годяев, Вадим Раков, Никита Салтыков (все — «Локомотив»), Кирилл Глебов (ЦСКА), Даниил Зорин («Ахмат»), Егор Смелов («Динамо» Москва), Дмитрий Кучугура («Урал»), Данила Козлов («Краснодар»), Руслан Чобанов («Велес»).
Нападающие: Александр Кокшаров («Пари НН»), Кирилл Никишин («Балтика»), Александр Чупаев («Торпедо»).
В рамках мартовского сбора россияне дважды сыграют с молодежной сборной Колумбии: 22-го и 23-го числа.