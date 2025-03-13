В «Динамо» высказались о возможном возвращении Майсторовича после международной паузы

Главный врач «Динамо»высказался о состоянии защитника

«У него с пахом все нормально, все хорошо. У него вторичное проявление, небольшое воспаление, сакроилеит. Сустав, где крестец соединяется с костями таза, чуть воспалился от нагрузки. Сегодня у него все нормально, в принципе. Но к ближайшей игре мы его не готовим, так как он пропустил это микроцикл полностью. В Сербию он полетит: совместит приятное с полезным, так как у нас сейчас три дня выходных будет. Мы вместе полетим. Просто для вторичной консультации у хирурга, который его оперировал, ничего более.

В целом, мы рассчитываем, чтобы уже после паузы он полноценно вернулся к тренировкам и подготовке к возобновлению чемпионата», — сказал Родионов «СЭ».

20-летний футболист не играет за «Динамо» с сентября из-за повреждения приводящих мышц.

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В нынешнем сезоне Майсторович сыграл 11 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметившись одним голом.