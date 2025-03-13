Анчелотти отреагировал на выход «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов

Наставник мадридского «Реала»прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Сливочные» вышли в 1/4 финала благодаря победе в серии пенальти (4:2).

«Это был тяжелый матч, потому что нам забили в первую минуту, динамика немного изменилась, они очень хорошо защищались, создавали контратаки, мы не создали много очевидных моментов, пенальти… Сложно найти явные моменты против "Атлетико", потому что они защищаются на высшем уровне с исключительной самоотдачей.

Меня беспокоила идея о матче без контроля, важно было не потерять равновесие, чтобы создать возможность для контратаки. Во втором тайме у нас был хороший контроль на чужой половине, могло бы получиться так, как это произошло, что всё дошло бы до пенальти», — приводит слова Анчелотти Marca.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов.