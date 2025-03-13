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    «Атлетико» — «Реал»«Реал» снова разбил сердце «Атлетико» в ЛЧ. Дерби закончилось драматичной серией пенальти
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    Анчелотти отреагировал на выход «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов

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    Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Сливочные» вышли в 1/4 финала благодаря победе в серии пенальти (4:2).

    «Это был тяжелый матч, потому что нам забили в первую минуту, динамика немного изменилась, они очень хорошо защищались, создавали контратаки, мы не создали много очевидных моментов, пенальти… Сложно найти явные моменты против "Атлетико", потому что они защищаются на высшем уровне с исключительной самоотдачей.

    Меня беспокоила идея о матче без контроля, важно было не потерять равновесие, чтобы создать возможность для контратаки. Во втором тайме у нас был хороший контроль на чужой половине, могло бы получиться так, как это произошло, что всё дошло бы до пенальти», — приводит слова Анчелотти Marca.

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    «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов.

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