«Ростов» и «Зенит» сыграют между собой в рамках первого матча 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Ростов»

«Ростов» занял второе место на групповом этапе Кубка России, обойдя «Химки» и «Оренбург», но пропустив вперед «Локомотив». «Желто-синие» одержали 3 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели одно поражение, забив 11 голов и пропустив 7 мячей в свои ворота.

В плей-офф Пути РПЛ «Ростову» достался московский «Спартак». Дончане одержали победы в обоих матчах (1:0 в гостях и 2:1 дома) и прошли дальше.

В чемпионате России «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице. После ухода Валерия Карпина с поста главного тренера «желто-синие» под руководством Хонатана Альбы сыграли два матча, набрав 4 очка — ничья с «Динамо» Москва (1:1) и победа над «Оренбургом» (3:1).

«Зенит»

Действующий обладатель трофея занял уверенное первое место на групповом этапе, опередив «Рубин», «Акрон» и «Факел». «Зенит» выиграл 5 из 6-ти матчей, забив 13 голов и пропустив всего 2 мяча в свои ворота.

Первый раунд плей-офф подопечные Сергея Семака преодолели без особых проблем, обыграв в обоих матчах «Ахмат». Первая игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:0, а в ответной игре «сине-бело-голубые» победили 2:1.

В чемпионате России «Зенит» идет на втором месте, имея равное количество очков с «Краснодаром» (43). В крайнем туре петербуржцы одержали победу над «Факелом» в гостях — 2:0.

Личные встречи

В последних 10-ти официальных матчах на счету «Зенита» 6 побед и еще 4 встречи завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ростов» — «Зенит» с коэффициентом 2.26.