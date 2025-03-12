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    «Ростов» — «Зенит»: прогноз на футбол, Кубок России, 12 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Зенит»
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    Александр Соболев
    12 марта в 1/2 финала плей-офф Кубка России по футболу сыграют «Ростов» и «Зенит». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Зенит», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 12 Марта 2025 года

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 18:15 Зенит

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •

    «Ростов»

    Турнирное положение: Ростовчане проводят весьма продуктивный сезон. На данный момент они занимают 7 место в турнирной таблице РПЛ.

    При этом «Ростов» на 7 зачетных баллов отстает от топ-5. А вот в собственные ворота команда пропустила 30 мячей в 20 матчах элитного дивизиона.

    Ростов — Зенит: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Ростовчане переиграли «Оренбург» (2:1).

    До того команда подписала мировую со столичным «Динамо» (1:1). При этом чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Акрону».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Ростов» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Ростовчане нынче пребывают в приличных кондициях. Даже без Валерия Карпина команда выглядит весьма боеспособной.

    Матчи с «Зенитом» для команды традиционно складываются неудачно. В пяти последних очных поединках «Ростов» уступил 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Ростовчане вполне способны дать бой чемпиону страны.

    «Зенит»

    Турнирное положение: Зенитовцы сражаются за успех на обоих фронтах. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Зенит» лишь по дополнительным показателям отстает от «Краснодара». При этом в собственные ворота команда пропустила всего 12 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда Сергея Семака добыли три очка. Зенитовцы одолели «Факел» (2:0).

    До того команда подписала мировую с ЦСКА (0:0). А вот поединок с «Уралом» завершился уверенной победой (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Зенит» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при всего одном пропущенном.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Зенитовцы сильны в любом кадровом сочетании. Да и не пропускали петербуржцы в 2 своих последних матчах.

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    При этом «Зенит» вполне-себе преуспевает в плане реализации. Зенитовцы настреляли 39 мячей в 20 матчах РПЛ.

    В трех последних очных поединках с «Ростовом» зенитовцы победили. Да и форвард Александр Соболев явно получит свой шанс наконец-то проявить свои лучшие качества.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Даже при некоторой кадровой ротации подопечные Семака выглядят весьма мощно.

    Статистика для ставок

    • Ростовчане уступили «Зениту» в 3 последних очных поединках

    • «Зенит» в среднем забивает фактически 2 гола за матч

    • Петербуржцы не пропускали в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 4.83.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.87 и 1.96.

    Прогноз: Зенитовцы намерены побороться за Кубок России, и наверняка сразу понесутся в атаку.

    Зенитовцы по именам смотрятся куда ярче соперника, плюс способны еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Зенита» в 1 тайме за 2.26.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.10

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