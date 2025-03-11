Алонсо: «Байеру» нечего терять в матче с «Баварией»

Наставник «Байера»высказался о предстоящем матче с «Баварией» в Лиге чемпионов. В первой встрече леверкузенский клуб проиграл в Мюнхене 0:3.

«Мы находимся в ситуации, когда нам нечего терять. Только "Бавария" может что-то потерять.

Мы выиграли Бундеслигу, не проиграв ни одного матча. На мой взгляд, это, вероятно, сложнее, чем сделать камбэк с "Баварией". Так что команда может делать сложные вещи. Игроки знают и чувствуют это, что важно. Первый гол может сыграть большую роль», — приводит слова Алонсо Bayern & Germany.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Матч «Байер» — «Бавария» состоится 11 марта, начало — в 23:00 мск.