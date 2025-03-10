Гасперини оценил шансы «Аталанты» выиграть Скудетто

Главный тренердал комментарий по поводу борьбы команды за чемпионский титул в этом сезоне.

«Конечно, мы наслаждаемся! Людям нужно мечтать, и мы всегда должны давать им надежду. Можно сказать, что это невозможно, но если сильно верить, то это может стать реальностью. Знаем, что "Интер" и "Наполи" — две прекрасные команды, мы проиграли "Интеру" последние 7 матчей, но это может стать и сигналом.

На этой стадии сезона "Аталанта" никогда не отрывалась настолько от "Ювентуса" и никогда не претендовала на первое место, так что чем черт не шутит», — цитирует Гасперини Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

В настоящий момент «Аталанта» идет на третьем месте в турнирной таблице и на четыре балла отстает от лидирующего «Интера».