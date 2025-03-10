В «Динамо» прокомментировали возможное продление контракта с Бителло

Генеральный директор «Динамо»высказался по поводу возможного продления контракта с. Стороны обсудят вопрос после окончания текущего сезона.

«Зимой мы вели переговоры о его трансфере, несколько бразильских клубов делали предложения по нему, но в итоге мы не сошлись по условиям, Бителло остался в "Динамо". У него еще действует соглашение на 3,5 года.

Переговоры об улучшении условий контракта? Продление контракта или повышение зарплаты — всегда некое встречное условие. Мы на связи с его представителями. Но думаю, что сейчас нужно сосредоточиться на подготовке к играм, вернемся к разговору летом» — цитирует Пивоварова ТАСС.

Бителло играет за московский клуб с сентября 2023 года. В текущем сезоне бразилец в 17 матчах во всех турнирах забил один мяч и сделал 9 ассистов.

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Тransfermarkt оценивает стоимость Бителло в 12 млн евро.