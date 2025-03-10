Адвокат — о Дзюбе: Когда футболист забивает столько голов, это всегда особенный момент

Бывший тренер «Зенита» и сборной Россиивысказался о рекорде нападающего

Форвард отметился голом в матче 20-го тура против «Крыльев Советов» (2:0). Таким образом, Дзюба стал лучшим бомбардиров в истории чемпионата России, обогнав по этому показателю Александра Кержакова.

«Конечно, я помню Дзюбу. Он был очень талантливым игроком во времена моей работы в России. Когда футболист забивает столько голов, это всегда особенный момент. Я поздравляю Артема с этим достижением и желаю ему удачи и всего самого наилучшего», — цитирует Адвоката Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Акрон» 12 матчей в РПЛ, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.