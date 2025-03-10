Артета: Той эффективности, которую мы показали в последние 20 минут матча, было недостаточно

Главный тренервысказался о матче против(1:1).

«Той эффективности, которую мы показали в последние 20 минут матча, было недостаточно. Мы знаем это, потому что играем важную роль во многих вещах, и игра требует не играть вничью на "Олд Траффорд".

То, что мы сделали, было великолепно, но в итоге необходимо выгоду из того, что команда так явно доминирует и намного превосходит соперника. В этот раз у нас не получилось.

Нужно было изменить результат, а мы знаем, как трудно сделать это здесь, нужно проявлять себя намного ярче, больше рисковать. Как я уже говорил, последние несколько минут матча могли бы сложиться по-другому», — цитирует Артету Football London.

Календарь и таблица АПЛ

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 14-й позиции (34 балла), а «Арсенал» располагается на 2-й строчке (55).