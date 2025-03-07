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    Слот: «Ливерпуль» ждут три финала подряд

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о ближайших матчах команды.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    Впереди у мерсисайдцев встречи с «Саутгемптоном» в АПЛ, «ПСЖ» в Лиге чемпионов и «Ньюкаслом» в финале Кубка лиги.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Сейчас я полностью сосредоточен на "Саутгемптоне". Это первый из трех финалов, которые нам предстоит сыграть в ближайшую неделю.

    Для меня игра с "Саутгемптоном", безусловно, главная на этой неделе, и не только потому, что она первая, но и потому, что она очень важна для нас.

    Каждый болельщик "Ливерпуля" с нетерпением ждет эту неделю. Мы знаем, что впереди финал, и все уже обсуждают со мной, какая будет атмосфера на матче Лиги чемпионов, но я искренне надеюсь, что громче всего фанаты будут вести себя завтра, а не во время финала или игры с "ПСЖ".

    Мне нужно убедить футболистов, что у нас впереди три финала, и я надеюсь, что на болельщиков я тоже повлияю так, что они поймут важность завтрашней игры. Надеюсь, они придут не за пять минут до стартового свистка. Надеюсь, стадион будет заполнен за полчаса до начала, а игроки получат свою награду за игру в Париже, за усердную работу.

    У фанатов есть классные песни, они очень находчивы, и я надеюсь, что завтра мы все это услышим», — цитирует Слота ESPN.

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