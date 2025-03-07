«Локо» не побеждает уже 4 тура, тогда как «Ахмат» уже второй тур подряд набирает по 3 очка. При этом последний раз в Москве грозненцы выигрывали 4 сентября 2022 года. Последние 4 матча в очной серии «железнодорожники» оставили за собой.
«Локомотив» — одна из лучших домашних команд турнира, поэтому гостям, которые крайне неудачно выступают на выезде, будет очень сложно добиться положительного результата.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.94.
- Букмекеры дают 1.57 на победу «Локомотива», 5.40 на победу «Ахмата» и 4.20 на ничью.
- Искусственный интеллект проанализировал статистику и предсказал ничью 1:1.
Где смотреть матч онлайн?
Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run.
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