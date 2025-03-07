7 марта в Москвеприметв рамках поединка 20-го тура российской Премьер-лиги. Начало встречи в 20:15 мск.

«Локо» не побеждает уже 4 тура, тогда как «Ахмат» уже второй тур подряд набирает по 3 очка. При этом последний раз в Москве грозненцы выигрывали 4 сентября 2022 года. Последние 4 матча в очной серии «железнодорожники» оставили за собой.

«Локомотив» — одна из лучших домашних команд турнира, поэтому гостям, которые крайне неудачно выступают на выезде, будет очень сложно добиться положительного результата.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.94 .

. Букмекеры дают 1.57 на победу «Локомотива», 5.40 на победу «Ахмата» и 4.20 на ничью.

Искусственный интеллект проанализировал статистику и предсказал ничью 1:1.

Где смотреть матч онлайн?

Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.