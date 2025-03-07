7 марта в 20-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Локомотив» Москва и «Ахмат». Начало встречи — 20:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Ахмат», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: сейчас «Локомотив» идет четвертым в таблице РПЛ с 36 очками.

Последние матчи: игра против махачкалинского «Динамо» получилась очень непростой и «Локомотив» Москва ушел от поражения, уступая большую часть времени. Соперник вышел вперед уже на 9-й минуте, когда «забыли» возле штрафной Касинтуру, нападающий неотразимо пробил мимо скопления игроков.

После этого «Локомотив» полностью перехватил инициативу на поле, создал немало моментов, но смог отыграться только на исходе основного времени. Автором гола стал Дмитрий Воробьев, великолепно пробивший издали в «девятку».

Ранее в товарищеском матче против «Урала» была ничья (2:2) и победа со счетом 5:0.

Не сыграют: потерь в команде нет.

Состояние команды: никаких особенных изменений в тактическом игровом рисунке «Локомотива» по сравнению с первой частью сезона не произошло. Команда Михаила Галактионова продолжает исповедовать атакующий и смелый футбол.

Зимой никого из футболистов не подписали, состав примерно тот же, но в игре против «Динамо» Мх в основе дебютировал 20-летний хавбек Данила Годяев, вернувшийся из аренды в белорусском клубе.

«Ахмат»

Турнирное положение: сейчас «Ахмат» идет в зоне стыковых матчей таблицы РПЛ с 16 очками.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в 19-м туре команда Сергея Ташуева на своем поле в напряженном матче смогла переиграть казанский «Рубин» со счетом 2:1. Грозненцы пропустили в самом начале встречи.

После этого быстро они пришли в себя и завладели инициативой на поле, сумев сравнять счет еще до перерыва после точного удара с пенальти полузащитника Надера Гнандри. Тунисец в итоге стал героем встречи, оформив дубль на 63-й минуте и принеся победу своей команде.

До этого в товарищеском матче были обыграны «Ботев» (1:0) и «Согдиана» (2:0).

Не сыграют: травмирован — Швец (п), дисквалифицирован — Садулаев (п).

Состояние команды: за зиму «Ахмат» не сильно изменил свой состав, в основном усилив среднюю линию и атаку, где были главные проблемы. Из «Спартака» пришел талантливый полузащитник Данила Зорин.

Нападение усилил вернувшийся Григорий Мелкадзе и парагваец Рауль Руис Диас. Потерей можно только считать уход опорника Камило, остальные футболисты не проходили в основу. В целом, «Ахмат» стал сильнее, а игроки усвоили требования тренерского штаба за время паузы.

Статистика для ставок

В первом круге «Локомотив» разгромил в гостях «Ахмат» со счетом 5:0

В прошлом сезоне обе встречи остались за московским клубом (2:1, 2:0)

В позапрошлом сезоне «Ахмат» выиграл в гостях (2:1), но уступил дома (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Локомотив» Москва дают 1,60, а на «Ахмат» — 5,60, ничью букмекеры оценивают в 4,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,38, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,62.

Прогноз: «Локомотив» не особо впечатлил в первом круге и сейчас не выглядит на голову сильнее «Ахмата», где Ташуев получил возможность спокойно выстроить свой футбол, чего у него не было возможности по ходу сезона. Вряд ли тут стоит ждать разгрома.

Основная ставка: победа «Ахмата» с форой 1 за 1,94.

Прогноз: обе команды исповедуют атакующий стиль игры, поэтому можно заиграть рисковый вариант с результативным футболом.

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 2,80.