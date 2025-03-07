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    «Ахмат» даст бой «Локомотиву»

    «Локомотив» — «Ахмат»: прогноз и ставка (к. 1.94) на РПЛ 7 марта 2025 года

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    7 марта в 20-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Локомотив» Москва и «Ахмат». Начало встречи — 20:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Ахмат», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 07 Марта 2025 года

    Локомотив

  • Москва
    •  Локомотив 20:15 Ахмат

    Ахмат

  • Грозный
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    «Локомотив»

    Турнирное положение: сейчас «Локомотив» идет четвертым в таблице РПЛ с 36 очками.

    Последние матчи: игра против махачкалинского «Динамо» получилась очень непростой и «Локомотив» Москва ушел от поражения, уступая большую часть времени. Соперник вышел вперед уже на 9-й минуте, когда «забыли» возле штрафной Касинтуру, нападающий неотразимо пробил мимо скопления игроков.

    Локомотив — Ахмат: коэффициенты букмекеров

    После этого «Локомотив» полностью перехватил инициативу на поле, создал немало моментов, но смог отыграться только на исходе основного времени. Автором гола стал Дмитрий Воробьев, великолепно пробивший издали в «девятку».

    Ранее в товарищеском матче против «Урала» была ничья (2:2) и победа со счетом 5:0.

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    • Не сыграют: потерь в команде нет.

    Состояние команды: никаких особенных изменений в тактическом игровом рисунке «Локомотива» по сравнению с первой частью сезона не произошло. Команда Михаила Галактионова продолжает исповедовать атакующий и смелый футбол.

    Зимой никого из футболистов не подписали, состав примерно тот же, но в игре против «Динамо» Мх в основе дебютировал 20-летний хавбек Данила Годяев, вернувшийся из аренды в белорусском клубе.

    «Ахмат»

    Турнирное положение: сейчас «Ахмат» идет в зоне стыковых матчей таблицы РПЛ с 16 очками.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: в 19-м туре команда Сергея Ташуева на своем поле в напряженном матче смогла переиграть казанский «Рубин» со счетом 2:1. Грозненцы пропустили в самом начале встречи.

    После этого быстро они пришли в себя и завладели инициативой на поле, сумев сравнять счет еще до перерыва после точного удара с пенальти полузащитника Надера Гнандри. Тунисец в итоге стал героем встречи, оформив дубль на 63-й минуте и принеся победу своей команде.

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    До этого в товарищеском матче были обыграны «Ботев» (1:0) и «Согдиана» (2:0).

    Не сыграют: травмирован — Швец (п), дисквалифицирован — Садулаев (п).

    Состояние команды: за зиму «Ахмат» не сильно изменил свой состав, в основном усилив среднюю линию и атаку, где были главные проблемы. Из «Спартака» пришел талантливый полузащитник Данила Зорин.

    Нападение усилил вернувшийся Григорий Мелкадзе и парагваец Рауль Руис Диас. Потерей можно только считать уход опорника Камило, остальные футболисты не проходили в основу. В целом, «Ахмат» стал сильнее, а игроки усвоили требования тренерского штаба за время паузы.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Локомотив» разгромил в гостях «Ахмат» со счетом 5:0

    • В прошлом сезоне обе встречи остались за московским клубом (2:1, 2:0)

    • В позапрошлом сезоне «Ахмат» выиграл в гостях (2:1), но уступил дома (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Локомотив» Москва дают 1,60, а на «Ахмат» — 5,60, ничью букмекеры оценивают в 4,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,38, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,62.

    Прогноз: «Локомотив» не особо впечатлил в первом круге и сейчас не выглядит на голову сильнее «Ахмата», где Ташуев получил возможность спокойно выстроить свой футбол, чего у него не было возможности по ходу сезона. Вряд ли тут стоит ждать разгрома.

    Основная ставка: победа «Ахмата» с форой 1 за 1,94.

    Прогноз: обе команды исповедуют атакующий стиль игры, поэтому можно заиграть рисковый вариант с результативным футболом.

    Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 2,80.

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    «Локомотив» — «Ахмат»: прогноз и ставка за 1.94, статистика, коэффициенты матча 07.03.202520:15. «Ахмат» даст бой «Локомотиву»
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