Рафинья: Знали, что с «Бенфикой» будет сложный матч

Форвард «Барселоны» Рафинья высказался о победе над «Бенфикой» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Знали, что нас ждет очень трудный матч. Знали, на каком уровне играет "Бенфика". Соперник играл дома, перед своими болельщиками, и это добавляло им мотивации. Но мы также понимали, как важно уехать отсюда с положительным результатом. Думаю, что и ничья стала бы для нас хорошим результатом, а победа — еще лучше.

После красной карточки мы оставались одной командой, мы знали, как надо действовать, и я думаю, что это самое главное для команды, которая хочет добиваться больших успехов. Мы должны понимать, что у нас будут еще более трудные матчи, в которых нам придется терпеть. Думаю, что сегодня команда выступила очень хорошо. Мы добились очень важного результата», — цитирует пресс-служба УЕФА Рафинью.

Ответный матч состоится 11 марта в Барселоне.