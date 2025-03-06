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    «Бенфика» — «Барселона»«Барселона» дожала «Бенфику»: Кубарси подвёл, но Рафинья — снова герой
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    Рафинья: Знали, что с «Бенфикой» будет сложный матч

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    Форвард «Барселоны» Рафинья высказался о победе над «Бенфикой» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Рафинья
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    Рафинья

    «Знали, что нас ждет очень трудный матч. Знали, на каком уровне играет "Бенфика". Соперник играл дома, перед своими болельщиками, и это добавляло им мотивации. Но мы также понимали, как важно уехать отсюда с положительным результатом. Думаю, что и ничья стала бы для нас хорошим результатом, а победа — еще лучше.

    После красной карточки мы оставались одной командой, мы знали, как надо действовать, и я думаю, что это самое главное для команды, которая хочет добиваться больших успехов. Мы должны понимать, что у нас будут еще более трудные матчи, в которых нам придется терпеть. Думаю, что сегодня команда выступила очень хорошо. Мы добились очень важного результата», — цитирует пресс-служба УЕФА Рафинью.

    Ответный матч состоится 11 марта в Барселоне.

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