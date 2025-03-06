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    Бруну Фернандеш«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» 1:1. Онлайн
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    АЗ победил на своем поле «Тоттенхэм» в ЛЕ

    АЗ Алкмар — «Тоттенхэм»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Эредивизия АЗ Алкмар Футбол Англии Тоттенхэм
    В первом матче 1/8 финала Лиги Европы голландский АЗ Алкмар на своем поле победил английский «Тоттенхэм» в минимальным счетом 1:0.

    Йорди Класи — опытный хавбек АЗ
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    Автором единственного гола на 18-й минуте стал шведский полузащитник гостей Лукас Бергвалл, отправивший мяч в собственные ворота.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
    АЗ Алкмар — Тоттенхэм 1:0
    Гол: 1:0 Лукас Бергвалль (автогол) (18') АЗ Алкмар: Ром-Джейден Овусу-Одуро, Сеия Маикума, Ваутер Гус, Алешандре Пенетра, Давид Мёллер Вольфе, Пер Копмейнерс, Йорди Класи, Зико Бюрместер (Ибрахим Садик, 81'), Эрнест Поку (Кристиян Белич, 81'), Трой Пэрротт (Sem van Duijn, 81'), Майкель Лахдо (Денсо Касиус, 9') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи (Педро Порро, 72'), Кевин Дансо, Джед Спенс, Бреннан Джонсон, Джеймс Мэддисон (Папе Сарр, 72'), Родриго Бентанкур, Лукас Бергвалль, Арчи Грей, Сон Хын Мин (Доминик Соланке, 72'), Матис Тель (Вильсон Одобер, 46') Предупреждения: Родриго Бентанкур (62'), Пер Копмейнерс (66'), Эрнест Поку (68')

    Ответная встреча пройдет 13 марта в Лондоне.

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