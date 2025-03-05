«ПСЖ» на своем поле сыграет с «Ливерпулем» в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«ПСЖ»

«ПСЖ» с трудом вышел в плей-офф Лиги Чемпионов, заняв 15-е место на общем этапе. Парижане набрали 13 очков, одержав 4 победы при одной ничьей и 3-х поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составила 14:9.

В стыковых матчах ПСЖ достался «Брест». Первый матч в гостях завершился в пользу команды Луиса Энрике со счетом 3:0, а в ответной игре парижане и вовсе поиздевались над соперником — 7:0.

ПСЖ занимает уверенное первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В крайнем туре Лиги 1 «красно-синие» разгромили дома «Лилль» — 4:1.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» стал лучшей командой общего этапа Лиги Чемпионов. Подопечные Арне Слота одержали 7 побед в 8-ми матчах при разнице забитых и пропущенных мячей 17:5.

На прошлых выходных «красные» дома одержали сухую победу над «Ньюкаслом» в АПЛ — 2:0. Таким образом, «Ливерпуль» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до 24-х матчей.

Команда Арне Слота уверенно лидирует в АПЛ, набрав 67 очков в 28-ми матчах. Отрыв от второго «Арсенала» составляет 13 очков, от третьего «Ноттингем Форест» — 19.

Личные встречи

«ПСЖ» и «Ливерпуль» встречались между собой на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2018/2019. Команды обменялись домашними победами — 2:1 в Париже и 3:2 в Ливерпуле.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПСЖ» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.25.