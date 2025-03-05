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    Кубарси оценил шансы «Барселоны» выиграть Лигу чемпионов

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    Защитник «Барселоны» Пау Кубарси ответил, может ли каталонский клуб выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

    Пау Кубарси
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    Пау Кубарси

    В 1/8 финала каталонцы сразятся с «Бенфикой». Встреча начнется 5 марта в 23:00 мск.

    «Мы можем бороться за все титулы. Не сказал бы, что у нас простой путь в Лиге чемпионов, и это может быть очень сложно, но мы должны идти от матча к матчу и стараться выиграть их все. Представляю ли я себе победу в Лиге чемпионов?

    "Барса" — клуб моей жизни. Конечно, победа в ЛЧ — это одна из многих целей, которых я хочу достичь. Но жить нужно настоящим моментом», — приводит слова Кубарси AS.

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