«Фейеноорд» — «Интер»: счет матча 0:2, обзор голов

в гостях обыграл(2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 38-й минуте нападающий «Интера» Маркюс Тюрам открыл счет. Форвард отлично разобрался с защитником соперника в штрафной и забил гол.

На 50-й минуте «Интеру» удалось удвоить свое преимущество благодаря голу Лаутаро Мартинеса. Игрок вколотил мяч под перекладину с близкого расстояния.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Фейеноорд — Интер 0:2 Голы: 0:1 Марку Тюрам (38'), 0:2 Лаутаро Мартинес (50') Фейеноорд: Тимон Велленройтер, Хейланд Митчель, Томас Белен, Давид Ганцко, Уго Буэно, Гейс Смал, Якуб Модер, Анис Хадж-Мусса, Игор Пайшао, Ибрахим Осман, Хулиан Карранса (Аясэ Уэда, 59') Интер: Хосеп Мартинес, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис, Франческо Ачерби, Стефан де Врей (Янн Биссекк, 72'), Бенжамен Павар, Пётр Зелиньски, Кристьян Аслани (Хакан Чалханоглу, 81'), Николо Барелла (Давиде Фраттези, 72'), Марку Тюрам (Мехди Тареми, 62'), Лаутаро Мартинес (Марко Арнаутович, 81') Предупреждения: Хейланд Митчель (68'), Тимон Велленройтер (71'), Алессандро Бастони (74'), Ибрахим Осман (77')

Ответная игра между этими командами состоится 11-го марта в Милане (Италия).