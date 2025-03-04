Черышев: Всегда интересно, когда на чемпионство претендуют сразу три команды

Главный тренервысказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Всегда интересно, когда на чемпионство претендуют сразу три команды. Очень хорошее усиление получилось у "Спартака" и "Зенита", они приобрели хороших футболистов. Сейчас у этих команд задача пройти отрезок на максимум.

"Краснодар" — команда со своим составом и игрой, они уже второй сезон проводят на таком уровне. Мне очень хочется увидеть, какую игру покажет "Спартак". Думаю, это будет очень и очень интересно», — цитирует Черышева «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что сейчас у «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» одинаковое количество очков.