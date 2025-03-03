ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матчи «Спартака» и «Краснодара» стали камнем преткновенияТроевластие. Почему «Зенит» выше «Спартака» и «Краснодара» в таблице РПЛ
    Все новости спорта

    Консейсау: Единственный способ преодолеть трудности — продолжать работать

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан Лацио
    Наставник «Милана» Сержиу Консейсау высказался по поводу поражения от «Лацио» (1:2) в матче 27-го тура Серии А.

    Сержиу Консейсау
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сержиу Консейсау

    «Я еще никогда не сталкивался с такой атмосферой во время тренировок. Иногда команда не может справиться с мячом и выполнить точные передачи, но при этом демонстрирует характер. Игроки смогли сравнять счет в меньшинстве и даже имели шанс выиграть, однако затем был пенальти...

    Единственный способ преодолеть трудности — продолжать усердно работать и защищать цвета клуба. Игроки показывают хороший прогресс на тренировках, но на поле в сложных ситуациях все равно трудно контролировать игру. В команде есть сильные игроки технически, и они работают над улучшением своих навыков», — приводит слова Консейсау La Gazzetta dello Sport.

    Календарь и таблица Серии А

    «Милан» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. Клуб набрал 41 очко в 27 матчах.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» продолжит побеждать в Серии А
  • «Ювентус» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Сможет ли «Урал» выиграть в Волгограде?
  • «Ротор» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Магнитка» покажет высокий класс реализации
  • «Металлург» Мг — «Лада». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.36
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ювентус — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ротор — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вильярреал — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ПСВ — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Адмирал — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Амур — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры