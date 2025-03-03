Консейсау: Единственный способ преодолеть трудности — продолжать работать

Наставник «Милана»высказался по поводу поражения от «Лацио» (1:2) в матче 27-го тура Серии А.

«Я еще никогда не сталкивался с такой атмосферой во время тренировок. Иногда команда не может справиться с мячом и выполнить точные передачи, но при этом демонстрирует характер. Игроки смогли сравнять счет в меньшинстве и даже имели шанс выиграть, однако затем был пенальти...

Единственный способ преодолеть трудности — продолжать усердно работать и защищать цвета клуба. Игроки показывают хороший прогресс на тренировках, но на поле в сложных ситуациях все равно трудно контролировать игру. В команде есть сильные игроки технически, и они работают над улучшением своих навыков», — приводит слова Консейсау La Gazzetta dello Sport.

Календарь и таблица Серии А

«Милан» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. Клуб набрал 41 очко в 27 матчах.