2 марта на «Олд Траффорд»приметв рамках поединка 1/8 финала Кубка Англии. Начало игры в 19:30 по мск.

Перед этой игрой у «манкунианцев» много кадровых проблем. Удастся ли им продолжить победный путь после домашних 3:2 над «Ипсвич Таун»? Это сложный вопрос. «Фулхэм» выиграл 4 матча из 5 последних во всех турнирах и сейчас является крайне опасным для МЮ соперником.

Напомним, что в этом сезоне команды встретятся во второй раз. В обоих случаях МЮ удалось одержать минимальную победу 1:0.

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты букмекеров:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.35. Котировки на основные исходы такие: 2.58 и 2.75 на победу в основное время матча, 1.90 и 1.95 на проход в четвертьфинал.

ИИ оценил последние результаты команд и пришел к выводу, что матч выиграет «Фулхэм» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» смотрите на LiveCup.Run.

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