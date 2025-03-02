ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр УсикДюбуа болен, Баколе и Чжилэй нокаутированы. С кем же теперь драться Усику?
  • 18:28
    • Голы Угальде и Солари принесли «Спартаку» победу над «Оренбургом»
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед Фулхэм
    2 марта на «Олд Траффорд» «Ман Юнайтед» примет «Фулхэм» в рамках поединка 1/8 финала Кубка Англии. Начало игры в 19:30 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Перед этой игрой у «манкунианцев» много кадровых проблем. Удастся ли им продолжить победный путь после домашних 3:2 над «Ипсвич Таун»? Это сложный вопрос. «Фулхэм» выиграл 4 матча из 5 последних во всех турнирах и сейчас является крайне опасным для МЮ соперником.

    Напомним, что в этом сезоне команды встретятся во второй раз. В обоих случаях МЮ удалось одержать минимальную победу 1:0.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты букмекеров:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.

    • Котировки на основные исходы такие: 2.58 и 2.75 на победу в основное время матча, 1.90 и 1.95 на проход в четвертьфинал.

    • ИИ оценил последние результаты команд и пришел к выводу, что матч выиграет «Фулхэм» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» преодолеет черную полосу?
  • «Милан» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Манкунианцы шагнут в четвертьфинал Кубка Англии
  • «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Сможет ли «Ростов» доставить проблемы «бело-голубым»?
  • «Ростов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.60
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Ростов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рома — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вашингтон — Оттава
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Витязь — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ювентус — Верона
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры