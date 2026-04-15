В среду, 15 апреля, лондонский «Арсенал» примет лиссабонский «Спортинг» в рамках 2-го матча 1/4 финала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

27' Подача с углового «Спортинга», отбились хозяева.

25' Подача со штрафного «Арсенала» к воротам «Спортинга», на выходе мяч руками забрал вратарь Руй Силва.

24' Эберечи Эзе заработал фол на себе на подступах к штрафной «Спортинга».

22' Катамо рвался в контр-атаку «Спортинга», но настиг его нападающий хозяев Габриэл Мартинелли и чисто мяч отнял.

21' Позиционная атака «Арсенала», ищут брешь в обороне «Спортинга» хозяева.

20' Удар Дьёкереша с линии штрафной «Спортинга», мяч выше ворот пролетел.

Статистика матча 1 Удары мимо 1 58 Владение мячом 42 1 Угловые удары 0 0 Офсайды 1 1 Фолы 4

19' Тринкан сместившись к центру пробил из пределов штрафной «Арсенала», мяч мимо ворот пролетел.

17' Включились игроки «Спортинга» в прессинг, усложняя развитие атаки «Арсенала».

15' Продолжается игра в спокойном темпе.

13' Досталось по ногам полузащитнику «Спортинга» Джени Катамо, медики гостей приглашены на поле.

11' Позиционная атака «Спортинга», отошли на свою половину поля футболисты «Арсенала».

10' Аккуратно действуют футболисты обеих команд, чувствуется высокая цена ошибки.

08' С мячом игроки «Спортинга» в середине поля.

07' Подача Райса с углового «Арсенала», но акцентированно пробить головой не получилось у Субименди.

07' Мартинелли заработал угловой для «Арсенала».

05' Играют в пас футболисты «Арсенала» в центе поля, в поптыке вытянуть на себя игроков «Спортинга».

04' В спокойном ключе начинается матч.

02' С мячом игроки «Арсенала», в середине поля разыгрывают его хозяева.

01' Высоко с первых секунд встречают начало атаки «Спортинга» футболисты «Арсенала».

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Спортинга».

До матча

21:58 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

21:50 Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, вмещающем 60 383 зрителя.

21:40 Главным судьей матча будет Франсуа Летексье из Франции.

Стартовые составы команд

«Арсенал»: Райя, Салиба, Москера, Инкапье, Магальяйнс, Эзе, Мартинелли, Дьёкереш, Мадуэке, Субименди, Райс.

«Спортинг»: Силва, Морита, Гонсалвеш, Катамо, Тринкан, Араухо, Инасиу, Дьоманде, Юльманн, Куарежма, Суарес.

«Арсенал»

Лондонский коллектив смогли стать первыми на общем этапе Лиги чемпионов, набрав за восемь матчей 18 из 18 возможных очков. На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» встретился с леверкузенским «Байером». Первый матч завершился со счетом 1:1, а поединок в Лондоне команда выиграла со счетом 2:0. Канониры проиграли свой последний матч. Команда неожиданно уступила в поединке АПЛ «Борнмуту» со счетом 1:2. Ранее «Арсенал» обыграл «Спортинг» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 1:0. В последних пяти встречах «Арсенал» проиграл сразу три матча и добыл две победы. Отметим, что лондонцы забили в четырех из этих поединков.

Важно отметить спад «Арсенала» на самом важном отрезке сезона. Команда все также претендует на титул АПЛ и борется за Лигу чемпионов, однако позиции клуба не выглядят такими же прочными, как в первой части сезона. Победа в гостевом поединке, безусловно, дает «Арсеналу» определенную свободу, но общее давление на команду, судя по всему, создает трудности. Травмирован Микель Мерино.

«Спортинг»

«Спортинг» напрямую вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Португальская команда завершила общий этап на седьмом месте, набрав за восемь матчей 16 очков. На стадии 1/8 финала «Спортинг» ожидала встреча против команды-сенсации сезона «Буде-Глимта». Первый поединок в Норвегии команда крупно проиграла (0:3), однако при своих трибунах «Спортинг» совершил камбэк, забив пять безответных мячей. В последнем матче «Спортинг» смог обыграть клуб «Эвеланш» со счетом 1:0 в рамках поединка чемпионата Португалии. Ранее команда проиграла «Арсеналу» со счетом 0:1 в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Примечательно, что это поражение стало для команды единственным в последних пяти матчах. Все остальные игры на этом отрезке «Спортинг» смог выиграть.

«Спортинг» проиграл первый матч, однако команда уже показала, что может возвращаться после поражений. Безусловно, «Арсенал» это не «Буде-Глимт», и игра будет проходить при чужих трибунах, однако Лига чемпионов приучила нас к маленьким чудесам. В лазарете команды Луис Гильерме и Фотис Иоаннидис.

Личные встречи

В первом матче 1/4 финала ЛЧ, «Арсенал» на выезде победил со счетом 0:1. За всю историю команды сыграли между собой 8 матчей. В 4 играх победил «Арсенал», 4 матча завершились вничью, «Спортинг» ни разу не обыгрывал «Арсенал» в пределах основного времени. Однако победа в послематчевой серии пенальти в 2023 году в Лондоне, вывела «Спортинг» в 1/4 финала Лиги Европы.

