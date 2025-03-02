2 февраля в 1/8 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Начало игры — в 19:30 мск.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: Манкунианцы полностью проваливают нынешний сезон. На текущий момент команда расположилась на 14 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Манчестер Юнайтед» на 11 очков отстает от первой шестерки. А вот отличилась команда лишь 33 забитыми мячами в 27 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Манкунианцы с трудом одолели «Ипсвич» (3:2).

А вот до того команда подписала мировую с «Эвертоном» (2:2). А вот поединок с «Тоттенхэмом» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Манчестер Юнайтед» забил 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Амад Диалло, Кобби Майну, Лисандро Мартинес, Мэйсон Маунт — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Манкунианцы имеют заметные проблемы в плане реализации. Да и вообще, Рубену Амориму пока не удается улучшить результаты команды.

Матчи с «Фулхэмом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Манчестер Юнайтед» победил 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Манкунианцы твердо намерены побороться за Кубок Англии.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Дачники» привычно ходят в середняках АПЛ. Ныне команда находится на 9 строчке турнирной таблицы.

Причем «Фулхэм» отстает от шестой строчки лишь на 2 зачетных балла. При этом оборона команды дала результативный сбой 36 раз.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Дачники» нанесли поражение «Вулверхэмптону» (2:1).

До того команда вчистую уступила «Кристал Пэласу» (0:2). Зато поединок с «Ноттингем Форестом» завершился победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фулхэм» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Райсс Нельсон, Кенни Тете, Харри Уилсон — травмированы.

Состояние команды: «Дачники» проводят вполне продуктивный отрезок. Команда не боится авторитетов, да и в Кубке Англии способна пройти далеко.

При этом «Фулхэм» в среднем забивает менее 2 мячей за матч. Да и по подбору игроков команда выглядит не столь выгодно, плюс лазарет никак не опустеет.

«Дачники» уступили «Манчестер Юнайтед» в 2 последних очных поединках. Причем в этих встречах лондонцы не смогли отличиться ни разу.

Безусловно, номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Команда явно постарается воспользоваться проблемами в обороне соперника.

Статистика для ставок

Манкунианцы победили в 2 своих последних домашних поединках

«Манчестер Юнайтед» обыграл «дачников» в 2 последних очных встречах

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.89 и 2.01.

Прогноз: Манкунианцы имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, и уж точно будут активны в атаке.

«Манчестер Юнайтед» максимально мотивирован побороться за Кубок Англии, плюс традиционно успешно противостоит «коттеджерам».

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в основное время матча соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.25