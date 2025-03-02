2-й таймПари НН — Акрон. ОнлайнОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кирилл Гоцук«Пари НН» — «Акрон». Онлайн «Зенит» — ЦСКА19-й тур РПЛ. Рабинер уверен, что «Зенит» победит ЦСКА, Харлачев не верит в успех «Динамо» в Ростове «Штутгарт» — «Бавария»«Бавария» совершила камбек в матче против «Штутгарта»: сиял Майкл Олисе
    Все новости спорта

    Манкунианцы шагнут в четвертьфинал Кубка Англии

    «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 2 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кубок Англии Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на Фулхэм
    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бруну Фернандеш
    2 февраля в 1/8 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Начало игры — в 19:30 мск.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок ФА 02 Марта 2025 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 19:30 Фулхэм

    Фулхэм

  • Лондон
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: Манкунианцы полностью проваливают нынешний сезон. На текущий момент команда расположилась на 14 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Манчестер Юнайтед» на 11 очков отстает от первой шестерки. А вот отличилась команда лишь 33 забитыми мячами в 27 матчах чемпионата.

    Манчестер Юнайтед — Фулхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Манкунианцы с трудом одолели «Ипсвич» (3:2).

    А вот до того команда подписала мировую с «Эвертоном» (2:2). А вот поединок с «Тоттенхэмом» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Манчестер Юнайтед» забил 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Амад Диалло, Кобби Майну, Лисандро Мартинес, Мэйсон Маунт — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Манкунианцы имеют заметные проблемы в плане реализации. Да и вообще, Рубену Амориму пока не удается улучшить результаты команды.

    Матчи с «Фулхэмом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Манчестер Юнайтед» победил 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Манкунианцы твердо намерены побороться за Кубок Англии.

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: «Дачники» привычно ходят в середняках АПЛ. Ныне команда находится на 9 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Фулхэм» отстает от шестой строчки лишь на 2 зачетных балла. При этом оборона команды дала результативный сбой 36 раз.

  • 17 минут, которые вошли в историю страны. Новичок «Ман Сити» Хусанов попал в уникальный список игроков АПЛ
  • В эту компанию входят менее 20 человек
  • 27/02/2025

    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Дачники» нанесли поражение «Вулверхэмптону» (2:1).

    До того команда вчистую уступила «Кристал Пэласу» (0:2). Зато поединок с «Ноттингем Форестом» завершился победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фулхэм» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Райсс Нельсон, Кенни Тете, Харри Уилсон — травмированы.

    Состояние команды: «Дачники» проводят вполне продуктивный отрезок. Команда не боится авторитетов, да и в Кубке Англии способна пройти далеко.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Фулхэм» в среднем забивает менее 2 мячей за матч. Да и по подбору игроков команда выглядит не столь выгодно, плюс лазарет никак не опустеет.

    «Дачники» уступили «Манчестер Юнайтед» в 2 последних очных поединках. Причем в этих встречах лондонцы не смогли отличиться ни разу.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Команда явно постарается воспользоваться проблемами в обороне соперника.

    Статистика для ставок

    • Манкунианцы победили в 2 своих последних домашних поединках

    • «Манчестер Юнайтед» обыграл «дачников» в 2 последних очных встречах

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.89 и 2.01.

    Прогноз: Манкунианцы имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, и уж точно будут активны в атаке.

    «Манчестер Юнайтед» максимально мотивирован побороться за Кубок Англии, плюс традиционно успешно противостоит «коттеджерам».

    Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в основное время матча соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.25

    Читайте также

    «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 02.03.2025. Манкунианцы шагнут в четвертьфинал Кубка Англии
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры