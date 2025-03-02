Комличенко: Точно заслуживали выиграть, нужно реализовывать свои моменты

Нападающийвысказался о ничейном результате своей команды в матче 19-го тура РПЛ с(1:1).

«Ростов недоволен результатом. Точно заслуживали выиграть, но нужно реализовывать свои моменты.

Как оценю игру команды? Такие игры мы должны забирать. Всё у нас было, контролировали домашнюю игру, были моменты. Я думаю, что футболисты "Динамо" тоже признают, что они сегодня отскочили.

Насколько уход Карпина повлиял на команду? Мне не показалось, что мы выглядели как‑то по‑другому. Как всегда играли в прессинге, в борьбе, старались не уступать ни в чем. Поэтому, думаю, никак не повлиял», — сказал Комличенко «Матч ТВ».

«Ростов» после этого матча располагается на 7-й позиции с 27-ю очками в активе. В следующем матче РПЛ команда сыграет против «Оренбурга» 8-го марта.